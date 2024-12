DIRETTA MODENA PIACENZA: GRANDE DERBY EMILIANO

La diretta Modena Piacenza ci offrirà una serata di lusso oggi, domenica 15 dicembre 2024: l’appuntamento per tutti gli appassionati di volley è fissato alle ore 20.30 allo storico PalaPanini per il derby emiliano che spicca nella prima giornata di ritorno nel campionato di Superlega. L’Emilia Romagna è stata per decenni la “culla” della nostra pallavolo, la diretta Modena Piacenza metterà di fronte la città storicamente più vincente e quella con meno tradizione, che però ormai da anni è diventata grande protagonista.

In effetti, la classifica ci dice che gli ospiti della Gas Sales Bluenergy Piacenza arrivano al derby messi meglio rispetto ai padroni di casa della Valsa Group Modena, grazie a 21 punti contro 14. Piacenza quindi può lottare anche per le posizioni di vertice, mentre l’orizzonte di Modena sembra essere quello della difesa di un posto almeno in zona playoff. Vincere contro i cugini costituirebbe un significativo passo in avanti, ma non sarà facile: di sicuro ci divertiremo parecchio stasera con la diretta Modena Piacenza…

MODENA PIACENZA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Sicuramente il PalaPanini sarà gremito di pubblico in occasione di questo bel derby emiliano, ma segnaliamo che il match sarà visibile anche su Rai Sport (canale numero 58) grazie alla diretta Modena Piacenza in tv, oppure anche tramite il servizio fornito da sito o app di Rai Play gratuitamente per tutti per la diretta Modena Piacenza in streaming video. CLICCA QUI PER LA DIRETTA MODENA PIACENZA IN STREAMING VIDEO RAIPLAY

DIRETTA MODENA PIACENZA: IL PUNTO DELLA SITUAZIONE IN EMILIA

Abbiamo già descritto per sommi capi come le due squadre arrivano alla diretta Modena Piacenza. Possiamo però aggiungere qualcosa, a cominciare dalle difficoltà dei padroni di casa, che infatti hanno più sconfitte (sei) che vittorie (cinque) nel girone d’andata. In particolare gli incroci con le big finora hanno portato solamente delusioni a Modena, quindi sarebbe importante cominciare il girone di ritorno con uno scatto d’orgoglio per provare ad uscire dalla mediocrità, condizione che non è adeguata alla storia di Modena.

Piacenza sicuramente ha ambizioni più alte, anche se le ultime giornate hanno portato notevoli saliscendi alla Gas Sales: era stato molto doloroso il ko per 3-0 a Verona, poi il successivo 3-0 casalingo contro Grottazzolina è stato un risultato di ordinaria amministrazione contro il fanalino di coda, mentre fa ben sperare la partita di Perugia, chiusa con una sconfitta per 3-2 ma mettendo in difficoltà gli umbri come raramente era successo ad altri nella prima parte di stagione. Oggi c’è il derby, che ha sempre un sapore speciale: che cosa ci dirà la diretta Modena Piacenza?