CALCIOMERCATO ROMA/ Luis Diaz del Porto nel mirino ma la clausola è costosissima

CALCIOMERCATO ROMA, PIACE LUIS DIAZ DEL PORTO

I nomi in orbita Roma per questo calciomercato estivo non mancano di certo. I giallorossi stanno cercando un terzino sinistro per rimpiazzare l’infortunato Spinazzola ma si pensa anche a migliorare la rosa in altre zone del campo. Più avanti sulla stessa corsia infatti i rumors delle scorse ore rivelano che la Roma vorrebbe metterci Luis Diaz, esterno del Porto. Il colombiano, come riportato dai suoi connazionali di antena2.com, si è distinto con la sua Nazionale nel corso della Copa America vinta poi dall’Argentina e nella passata stagione ha segnato 11 reti oltre a firmare 6 assist vincenti per i compagni in 47 apparizioni complessive con la maglia dei portoghesi, con cui il contratto scadrà solo nel giugno del 2024. Il problema principale per arrivare a Luis Diaz è rappresentato dalla clausola rescissoria da 80 milioni di euro fissata dal Porto e su di lui si registra la presenza non solo della Roma ma pure del Tottenham e dell’Inter.

CALCIOMERCATO ROMA, UFFICIALE PAU LOPEZ AL MARSIGLIA

Fino a qualche giorno fa il calciomercato della Roma sembrava essere bloccato visto che i dirigenti volevano completare due cessioni prima di puntare sul portiere Rui Patricio del Wolverhampton. Nelle scorse ore però i giallorossi hanno ultimato non solo il trasferimento di Cengiz Under ma pure quello dell’estremo difensore spagnolo Pau Lopez all’Olympique Marsiglia, come si legge anche nel comunicato ufficiale pubblicato sul sito del club transalpino: “L’OM e Pau Lopez hanno raggiunto un accordo definitivo per il prestito del giocatore per la prossima stagione. L’OM e Pau Lopez hanno raggiunto un accordo definitivo, con il consenso della AS Roma, per il prestito di una stagione, dal 17 luglio 2021, con opzione di trasferimento definitivo dalla stagione 2022/2023.”

