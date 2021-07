CALCIOMERCATO ROMA/ Mourinho non vuole Miralem Pjanic, ecco perchè

CALCIOMERCATO ROMA, NIENTE DA FARE PER PJANIC

La dirigenza della Roma sta lavorando sul calciomercato estivo in cerca di nuovi elementi per potenziare l’organico da mettere a disposizione di mister Mourinho. Tra le vare voci emerse nei giorni scorsi in orbita giallorossa c’era anche quella riguardante il possibile ritorno nella Capitale di Miralem Pjanic, oggi al Barcellona. Il centrocampista bosniaco non ha mai trovato il feeling migliore con i blaugrana dal suo arrivo dalla Juventus ed ora i catalani potrebbero convincersi a lasciarlo partire dovendo attuare una politica di riduzione del monte ingaggi per rientrare nei parametri del bilancio. Tuttavia, secondo quanto rivelato dalla stampa spagnola di Marca, lo stesso allenatore romanista Josè Mourinho avrebbe rifiutato l’opportunità di avere Pjanic. Il punto principale di questa scelta è dovuto appunto al costo dell’operazione, con la Roma che non ha intenzione di offrire al calciatore lo stesso stipendio percepito con il Barcellona.

Alex Telles all'Inter?/ Calciomercato news, si pensa al ritorno ma la Roma...

CALCIOMERCATO ROMA, CRISTANTE SU MOU E DZEKO

In casa Roma ci si sta preparando alla nuova stagione con l’arrivo in panchina del nuovo allenatore Josè Mourinho tra conferme e partenze in questi giorni di calciomercato. Chi è sempre molto chiacchierato in uscita dai giallorossi pare essere Edin Dzeko, accostato ad esempio all’Inter, sebbene il suo futuro sembri essere ancora nella Capitale. Intervistato in esclusiva dal Corriere dello Sport, il Campione d’Europa Bryan Cristante ha parlato del portoghese e del bosniaco, oltre al nuovo acquisto Rui Patricio: “Solo due chiacchiere veloci con Mourinho. I complimenti per l’Europeo e il benvenuto. Ci conosceremo meglio quando arriverò in Algarve. Con Mourinho vedremo come giocheremo. Ancora non lo so. Con l’arrivo di Mourinho, certamente si respira un’euforia che prima non c’era. Certo è forte, dove è andato ha vinto, è uno dei più grandi degli ultimi anni. Lo conoscerò in Portogallo, di sicuro non ha bisogno di presentazioni. Non seguivamo molto il mercato durante l’Europeo e non lo seguo ora in vacanza. Sicuramente Rui Patricio è un portiere forte, ci aiuterà. Credo che Dzeko possa dare molto. Edin è un fuoriclasse, lo ha dimostrato negli anni con tutti i gol che ha fatto. Un giocatore come lui è sempre importante, può ancora decidere le partite. La Roma era già competitiva nella passata stagione. Fino alla flessione eravamo vicini ai primi posti. Abbiamo dimostrato il nostro valore arrivano in semifinale di Europa League. Anche con gli innesti che arriveranno faremo buone cose.”

LEGGI ANCHE:

Calciomercato Roma/ Matias Viña piace per rimpiazzare SpinazzolaXhaka alla Roma? / Calciomercato news, Lokonga a Londra può sbloccare l'affare

© RIPRODUZIONE RISERVATA