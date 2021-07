CALCIOMERCATO ROMA/ Mykolenko per risolvere il problema Spinazzola

CALCIOMERCATO ROMA, MYKOLENKO AL POSTO DI SPINAZZOLA

In casa Roma il problema principale per questa finestra di calciomercato rimane quello di trovare un sostituto per Leonardo Spinazzola, infortunatosi con la Nazionale Italiana e costretto ai box per i prossimi sei mesi per colpa della lesione al tallone d’Achille rimediata contro il Belgio. L’elenco dei calciatori seguiti con interesse dai giallorossi in questo senso comincia ad essere abbastanza lungo ma c’è un altro nome che potrebbe fare al caso della squadra di Mourinho ed era già stato accostato alla Roma, ovvero quello di Vitalij Mykolenko, di proprietà della Dinamo Kiev. Nella stagione 2020/2021 l’ucraino ha collezionato 2 reti e 4 assist vincenti per i compagni in 36 apparizioni complessive tra campionato e coppe ed il suo contratto scadrà nel giugno del 2025. Secondo quanto rivelato da Teleradiostereo, il profilo di Mykolenko potrebbe fare al caso della Roma che appunto potrebbe prendere contatto con la Dinamo Kiev e l’entourage del calciatore nei prossimi giorni.

Vestergaard alla Roma?/ Calciomercato news, il centrale piace ma ci sono gli Spurs

CALCIOMERCATO ROMA, PINTO E’ FIDUCIOSO

La Roma si prepara a vivere una stagione di profondo rinnovamente con l’arrivo in panchina di Josè Mourinho in questi giorni di calciomercato estivo. In occasione della sua presentazione alla stampa, il portoghese riguardo al mercato ha spiegato: “Non ho parlato con nessuno, puoi pensare che non è vero ma ti dico la verità. Non ho parlato con nessuno. Parlo con Tiago, con la proprietà e con il club ma di giocatori non ho parlato con nessuno. Spinazzola è una triste situazione per tutti noi. Ma è incredibile nella sua gioia di vivere e di fare, arriva al centro di allenamento con questo infortunio e sembra che non è successo niente. E’ positivo ma non lo avremo per tanto tempo. E’ una situazione dura per lui e per noi. La soluzione da trovare? Abbiamo Calafiori che deve lavorare tanto per noi, abbiamo fiducia di lui. Però scusi direttore ma abbiamo bisogno di un terzino sinistro.” In precedenza il dirigente Tiago Pinto aveva aperto spiegando: “Abbiamo fatto insieme un’analisi della squadra, sappiamo tutti quello di cui abbiamo bisogno e che è un mercato difficile. Stiamo lavorando ogni giorno per trovare la giusta soluzione. Abbiamo fatto l’analisi della squadra e sicuramente a fine mercato avremo una squadra degna di Mourinho.”

LEGGI ANCHE:

Calciomercato Roma/ Niente Nizza per Kluivert, Atletico attento a VillarBensebaini alla Roma?/ Calciomercato news, nuova idea per rimpiazzare Spinazzola

© RIPRODUZIONE RISERVATA