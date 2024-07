Calciomercato Roma news/ A De Rossi piace En-Nesyri. Soulé non vuole il Leicester (14 luglio 2024)

Calciomercato Roma news: incrocio con la Juventus

Si scalda il calciomercato della Roma con alcuni nomi caldissimi sul taccuino di Daniele De Rossi. Uno dei profili che più piace al tecnico giallorosso è quello di Matias Soulé, giovane talento della Juventus che lo scorso anno si è messo in mostra al Frosinone, dove è stato ceduto in prestito. Rientrato a Torino, dove sta svolgendo la preparazione estiva, il calciatore argentino sembra in procinto di lasciare nuovamente i bianconeri. Sul talento classe 2003 ci sono principalmente due squadre, ovvero il Leicester e la Roma: sembra che Soulé preferisca la destinazione capitolina, avendo già vissuto nelle stesse zone lo scorso anno, quando era in prestito al Frosinone. L’argentino sarebbe inoltre lusingato dal corteggiamento di De Rossi e preferirebbe rimanere in Serie A piuttosto che volare in Inghilterra.

Calciomercato Roma: a De Rossi piace En-Nesyri

Il calciomercato della Roma continua a muoversi però anche in altre direzioni. Secondo quanto riportato dai media spagnoli, Ghisolfi sarebbe intenzionato a “regalare” a De Rossi un attaccante per rafforzare la squadra. Il primo nome di calciomercato che piace alla Roma sarebbe quello di En-Nesyri: El National spiega che l’attaccante del Siviglia avrebbe rifiutato l’offerta del Fenerbahçe proprio perché starebbe aspettando l’offerta ufficiale della Roma, destinazione favorita. I giallorossi sarebbero pronti ad avanzare un’offerta da ben 30 milioni: il Siviglia nei giorni scorsi ha rifiutato 20 milioni perché vorrebbe una somma più alta per cedere l’attaccante.











