CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Barcellona su Belotti e Zaniolo può partire: c’è la Premier

Calciomercato Roma news, il Barcellona pensa anche ad Andrea Belotti

Il calciomercato può regalare sempre qualche sorpresa ed in questo senso i collocherebbe l’interesse del Barcellona nei confronti di un giocatore della Roma. Secondo quanto rivelato da Sport.es, i blaugrana starebbero infatti prendendo in considerazione anche il profilo di Andrea Belotti per sostituire il partente Memphis Depay, vicinissimo all’Atletico Madrid dopo le smentite riguardanti il possibile scambio con Joaquin Correa dell’Inter. Arrivato a parametro zero in estate, Belotti potrebbe garantire una plusvalenza importante in caso di una cessione che potrebbe essere agevolata dallo scarso minutaggio ottenuto fino a questo momento nella Capitale.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Al lavoro per prolungare Dybala, in difesa piace Schuurs

Calciomercato Roma news, Zaniolo potrebbe andare in Premier League

Il tormentone di calciomercato legato alla possibile partenza di Nicolò Zaniolo sembra tornare a tenere banco in casa Roma. Secondo quanto emerso nelle scorse ore, i giallorossi, escludendo in ogni caso l’ipotesi del prestito, sarebbero ora disposti ad ascoltare eventuali offerte per il cartellino del giocatore della Nazionale italiana che si trova ormai in rotta totale con l’ambiente anche dopo i recenti fischi ricevuti dal suo pubblico allo Stadio Olimpico. Sulle sue tracce si registra sempre la presenza del Tottenham del tecnico Antonio Conte, con i londinesi che starebbero incontrando in questi giorni sia l’agente che i rappresentanti del club italiano, ma rimangono in corsa anche altre pretendenti come la Juventus, il Leicester City ed il West Ham.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Zaniolo potrebbe partire, Carnevali: "Frattesi resta qui"

Calciomercato Roma news, Carnesecchi obiettivo per la porta

La Roma sta valutando anche l’acquisto di un nuovo portiere tra questa e la prossima sessione di calciomercato. Il profilo seguito con maggior interesse dai capitolini sembrerebbe essere quello di Marco Carnesecchi, ventiduenne di proprietà dell’Atalanta ed attualmente in prestito alla Cremonese. Per Transfermarkt il cartellino dell’estremo difensore ha una valutazione che si aggira intorno agli 8 milioni di euro.

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Olympique Lione su Karsdorp, l'Arsenal pensa a Tammy Abraham

© RIPRODUZIONE RISERVATA