Calciomercato Roma News, le possibili cessioni: Enzo Le Fée e Bryan Cristante più lontani

Il centrocampo è il focus del calciomercato Roma con diverse protagonisti che potrebbero lasciare la capitale per fare spazio per nuovi acquisti in quella zona di campo, per il fair play finanziario infatti i giallorossi hanno bisogno di fare delle cessioni prima di poter intavolare trattative per calciatori in entrata. Dopo la conferma di Pellegrini e la sua rimozione dai possibili partenti e con Baldanzi e Soulé decisi a restare, i nomi dei sacrificabili nel centrocampo della Roma sono Enzo Le Fée e Bryan Cristante, entrambi ormai sorpassati nelle gerarchie da Manu Kone e Leandro Paredes, che lascerebbero per due destinazioni opposte e in modalità molto differenti.

La cessione che ad ora sembra essere più vicina è quella di Enzo Le Fée verso il Sunderland, il club inglese che milita in Championship, l’equivalente della nostra Serie B, è guidato da Regis Le Bris, tecnico che ha già lavorato con il centrocampista ai tempi del Lorient e che ha esplicitamente richiesto il centrocampista della Roma per rinforzare la rosa e sarebbe disposto a spendere una grossa cifra pur di averlo. Bryan Cristante invece non è stato cercato da nessun club ma è stata la stessa Roma ad offrirlo al Milan per liberarsi del giocatore e soprattutto per convincere i rossoneri ad accettarlo come contropartita per lasciare Alexis Saelemaekers.

Calciomercato Roma News, gli obbiettivi in entrata: Makoumbou, Bondo e Frattesi…

Nel caso le cessioni di Le Fée e di Cristante, o anche uno solo dei due, andassero in porto il calciomercato Roma è pronto ad assaltare un centrocampista di alto livello che possa dare una vera alternativa a Claudio Ranieri ai titolarissimi Kone e Paredes e che permetta all’allenatore di impostare in maniera tatticamente diversa la squadra. Il primo nome sulla lista di Ghisolfi è quello di Davide Frattesi che scontento del suo minutaggio con l’Inter sembrerebbe aver richiesto la cessione, la squadra campione d’Italia però non accetterà offerte sotto i 40 milioni ed è quindi difficile che la Roma possa spendere questa cifra in questa finestra di mercato.

Le alternative del calciomercato Roma a Frattesi sono varie e con caratteristiche tecniche e anagrafiche differenti, il primo nome è quello di Abdoulaye Doucouré, trentaduenne centrocampista maliano dell’Everton che potrebbe arrivare facilmente nella capitale aiutato dai Friedkin, proprietari di entrambe le società. Tre nomi arrivano dal nostro campionato e sono quelli di Matteo Prati e Antoine Makoumbou del Cagliari, allenati da Ranieri nella scorsa stagione, e Warren Bondo del Monza, l’ultima opzione è quella di Rocco Reitz, tedesco del Borussia Monchengladbach ex compagno di Manu Kone.