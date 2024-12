CALCIOMERCATO TORINO NEWS, PROBLEMA ZAPATA

Il calciomercato Tornio ha bisogno assolutamente di trovare l’attaccante ideale per colmare l’assenza di Duvan Zapata. Che Adams e Tony Sanabria non riescono per ovvie ragioni a ricoprire il ruolo di centravanti puro come faceva il colombiano.

Oltre al numeri dei gol, fondamentale che nella carriera dello scozzese e del paraguaiano non è mai stato ai livelli di Zapata, quello che manca è la stazza fisica e la leadership dell’ex Atalanta. Per questo spesso ci sono stati periodi di grande difficoltà.

A dire il vero, dopo la rottura del crociato di Zapata contro l’Inter, il Toro non è mai più riuscito a rialzarsi. Certo, c’è stata la vittoria con con il Como grazie al guizzo di Njie così come recentemente il successo a Empoli targato Adams da centrocampo.

Entrambe le volte però sono stati risultati nati in virtù di un errore difensivo altrui o di una magia da quasi 50 metri, situazioni che capitano raramente. Da dopo il successo col Como, il Toro ha segnato solamente due gol in otto partite.

Indipendentemente dai moduli, dal presidente Cairo continuamente contestato e dalle scelte di Vanoli, in questo caso ci troviamo davanti ad un problema che arriva sul campo. I granata hanno dunque la necessità di rinforzare l’attacco.

CALCIOMERCATO TORINO NEWS, I NOMI PIÙ CHIACCHIERATI

Quindi chi sarà il nome del calciomercato Torino? Una bella domanda a cui però non è ancora stata data un risposta. Anzi, al momento la situazione è parecchio complessa e nessuno dei tre nomi più in voga appare realmente vicino.

Giovanni Simone per esempio poteva essere un’alternativa importanti, considerando che a Napoli è chiuso dalla presenza di Romelu Lukaku. Antonio Conte però apprezza molto il Cholito e lo ribadisce spesso dunque è da considerarsi una pista chiusa. Anche perché se davvero Raspadori dovesse lasciare Napoli, Simeone rimarrebbe l’unico sostituito di Lukaku.

L’altro nome per il calciomercato Torino è di una big che gioca poco o niente era quello di Marko Arnautovic. In gol nel match di Coppa Italia contro l’Udinese, il centravanti austriaco è parecchio indietro nelle gerarchie di Inzaghi, ma ha un ingaggio di tre milioni e mezzo netti a stagione che lo rendono inaccessibile a molti, Toro compreso.

L’ultimo profilo di calciomercato Torino è quello di Beto. L’ex Udinese piace parecchio in casa Torino nonostante anche in questo caso non sia proprio un’operazione a basso costo. Potrebbe arrivare in prestito, ma su di lui c’è anche la Roma che grazie ai Friedkin vanta una corsa preferenziale con l’Everton, squadra dove militato Beto e di proprietà sempre della famiglia americana che controlla i giallorossi.