CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Calafiori, Diawara e Kluivert in partenza, la situazione

Calciomercato Roma news, Diawara e Calafiori in Belgio e Svizzera

La dirigenza della Roma continua a lavorare in questa finestra estiva di calciomercato per sistemare l’organico a disposizione di mister Mourinho tra nuovi innesti e qualche cessione. I giallorossi stanno infatti lasciando partire alcuni giocatori che non rientrano nei piani dell’allenatore e della società per l’immediato futuro a cominciare da Amadou Diawara, dato da tempo con le valigie in mano ed ora vicino al trasferimento ai belgi dell’Anderlecht dopo aver rifiutato diverse destinazioni.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Solbakken se va via Shomurodov, Saul Niguez è un'opzione

Se da un lato la cessione di Diawara farà contento più di un tifoso, dall’altro alcuni potrebbero storcere invece il naso a proposito dell’imminente addio di Riccardo Calafiori. Cercato a lungo dal Frosinone, il difensore, secondo quanto rivelato dalla redazione di Sky Sport, starebbe passando agli svizzeri del Basilea per un milione di euro più 500 mila euro di bonus oltre al 40% da versare ai capitolini in caso di futura rivendita del ventenne nato a Roma.

Camara alla Roma?/ Calciomercato news, intesa raggiunta per il sostituto di Wijnaldum

Calciomercato Roma news, ancora viva la pista Fulham per Kluivert

Oltre alle partenze di Diawara e Calafiori, in casa Roma si sta concretizzando anche un’altra cessione in questi ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato. Stiamo parlando di Justin Kluivert, attaccante olandese rientrato a Trigoria dopo il prestito dello scorso anno con i rossoneri del Nizza. Stando alle indiscrezioni più recenti emerse in queste ore, i londinesi del Fulham, a cui era già stato accostato, sarebbero tornati sul ventitreenne e starebbero provando a chiudere con la Roma per aggiudicarselo in tempi brevi.

LEGGI ANCHE:

Belotti alla Roma: ufficiale/ Calciomercato news, Gallo pronto: "Fascino incredibile"

© RIPRODUZIONE RISERVATA