CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Camara o Lokonga a centrocampo, Diawara verso il Torino

Calciomercato Roma news, Camara o Sambi Lokonga per completare la rosa

Il calciomercato estivo sta ormai per concludersi ma diverse squadre sono ancora alla ricerca di nuovi innesti per completare le rispettive rose e la Roma non fa eccezione. Come spiegato da mister Mourinho in conferenza stampa, i giallorossi avrebbero ancora bisogno di un centrocampista e di un attaccante per sistemare l’organico: da un lato Belotti sta ormai per firmare con i capitolini ma dall’altro bisogna rimpiazzare l’infortunato Wijnaldum.

La frattura della tibia rimediata in allenamento costringerà l’olandese al ritorno in campo solo nel 2023 ed il general manager Tiago Pinto si sta muovendo per sopperire a questa assenza. Al momento i nomi più caldi sono quelli di Mady Camara dell’Olympiakos, con il giocatore che stando ai rumors starebbe spingendo per andare a giocare con la Roma, e di Albert-Mboyo Sambi Lokonga dell’Arsenal, squadra in cui non sta giocando con continuità. La formula per il nuovo centrocampista dovrebbe comunque essere quella del prestito con diritto di riscatto.

Calciomercato Roma news, Diawara potrebbe finire al Torino

A centrocampo però la Roma si sta muovendo in questi frenetici giorni di calciomercato non soltanto in entrata. I giallorossi hanno infatti ancora alcuni giocatori in rosa che non rientrano nei piani di allenatore e società per la stagione appena cominciata ed in questo elenco figura senz’altro il nome di Amadou Diawara, sempre sotto contratto fino al giugno del 2024. Secondo le indiscrezioni più recenti il Torino si sarebbe fatto avanti per il venticinquenne che potrebbe salutare la Capitale una volta per tutte.

