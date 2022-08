CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Diallo per la difesa, ds Cremonese: “Parleremo di Felix”

Calciomercato Roma news, Abdou Diallo obiettivo per il reparto arretrato

La Roma ha perso ieri sera uno degli acquisti più importanti di questa sessione estiva di calciomercato a causa dell’infortunio rimediato da Georginio Wijnaldum. Il centrocampista olandese ha riportato una frattura alla tibia della gamba destra in allenamento dovendo rimanere fermo ai box fino al 2023 dopo che i giallorossi hanno a lungo trattato con il PSG per portarlo nella Capitale. Dal club parigino potrebbe però arrivare anche un altro calciatore per sistemare invece il reparto arretrato.

Zaniolo al Chelsea?/ Calciomercato, anche i Blues interessati all'azzurro della Roma

Stiamo parlando di Abdou Diallo, difensore centrale a lungo accostato anche al Milan e sotto contratto con il Paris Saint-Germain fino al giugno del 2024. Il ventiseienne senegalese nato in Francia è arrivato a Parigi nel 2019 dal Borussia Dortmund collezionando in totale 75 presenze tra Ligue 1 e coppe varie, impreziosite pure da 4 assist vincenti per i compagni. Secondo quanto riferito da Il Messaggero, il profilo di Diallo sarebbe il più gradito per sistemare la difesa sebbene si stia ancora lavorando prima al tesseramento di Belotti e quindi alla cessione di un attaccante.

Calciomercato Roma news/ Maksimovic per la difesa, Mourinho: "Io terrei Zaniolo"

Calciomercato Roma news, Giacchetta sull’interesse per Felix Afena-Gyan

Nell’ottica di far spazio a Belotti, in questa fase finale del calciomercato estivo la Roma dovrebbe quindi lasciar partire un elemento già presente nel reparto avanzato. Viste le difficoltà nel cedere Shomurodov al Bologna, a causa della distanza sulla formula dell’operazione, i giallorossi potrebbero presto parlare con la Cremonese di Felix Afena-Gyan, per il quale sarebbe pronta un’offerta da 7 milioni di euro. Intervistato in esclusiva dalla redazione de Laroma24.it, il direttore sportivo dei lombardi Simone Giacchetta ha spiegato: “Leggo tanti rumors sui giornali, del giocatore ne parleremo domani con la Roma dopo la partita.” Possibili novità quindi nella serata odierna dato che la partita si disputerà alle ore 18.30.

LEGGI ANCHE:

BELOTTI ALLA ROMA?/ Calciomercato news, Mourinho: "Mi piace il suo entusiasmo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA