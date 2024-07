CALCIOMERCATO ROMA NEWS, DOVBYK RIFIUTA L’ATLETICO

Il calciomercato Roma vede sempre più vicino l’arrivo di Dovbyk. L’ultimo capocannoniere della Liga con il Girona, con cui ha sognato la vittoria del campionato fino alla rimonta del Real Madrid, avrebbe rifiutato l’Atletico.

A confermarlo è l’agente del giocatore: “L’Atletico Madrid è un grande club, ma non abbiamo riscontrato un progetto serio per Artem“. Insomma, la grande favorita alla corsa all’ucraino si tira fuori e ora per la Roma è un vero e proprio match point.

Come ha annunciato Fabrizio Romano, il giocatore vuole solo la Roma e le due parti stanno contrattando per ufficializzare. Prima dell’ok definitivo però bisogna parlare del prezzo: la clausola è di 40 milioni, ma la cifra potrebbe calare.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, L’INDIZIO SOCIAL

Il calciomercato Roma vede avvicinarsi sempre di più l’arrivo di Dovbyk. Questa volta l’indizio arriva dai social dato che l’ucraino ha cominciato a seguire su Instagram sia il tecnico De Rossi che la CEO giallorosso Soulokou.

Lo sappiamo bene che in questa epoca social, il peso di un like o di un follow lascia il tempo che trova, ma mai come adesso le cose coincidono: Dovbyk vuole la Roma e viceversa, le parti stanno trattando e l’incontro decisivo può arrivare a giorni.