CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Due club interessati a Kluivert e Ibanez commenta i rumors

Il general manager Tiago Pinto sembra attivisttimo in questo mese di calciomercato estivo per portare alla Roma nuovi importanti calciatori che possano fare la differena durante la stagione nell’organico a disposizione di mister José Mourinho. Tuttavia, i giallorossi devono allo stesso tempo anche sfoltire un po’ la rosa lasciando partire quei calciatori che non rientrano nei piani nè dell’allenatore nè della società e nell’elenco dei possibili partenti figura il nome di Justin Kluivert.

Il ventitreenne olandese ha un contratto valido fino al giugno del 2023, ovvero al termine della stagione che sta per cominciare, ed è reduce dall’avventura in prestito in Ligue 1 con il Nizza dove ha collezionato sei reti ed altrettanti assist vincenti per i compagni in 31 presenze totali tra campionato e Coppa di Francia. Come spiegato dal Corriere dello Sport, la Roma vorrebbe cedere il calciatore solo a titolo definitivo ed al momento sulle sue tracce si registra l’interesse del Fulham e del Torino.

Detto dei giocatori che la Roma vorrebbe cedere, c’è un altro elemento della rosa che è stato accostato a Real Madrid e Barcellona in questi giorni di calciomercato e che Mourinho vorrebbe però trattenere, ovvero Roger Ibanez. Intervistato in esclusiva dalla redazione de Laroma24.it, il brasiliano ha commentato i rumors ed ha parlato dell’arrivo di Paulo Dybala: “I rumors nel calcio ci sono sempre. No, a me non arriva niente, io lavoro qua con la Roma ed è questo l’importante. Mi concentro su di me, il primo settembre ci sarò. La reazione sul tesseramento di Dybala? Siamo stati tranquilli. Ovviamente sappiamo della sua forza e della sua qualità, è un calciatore veramente bravo, anche come persona. Adesso dobbiamo farlo integrare nel gruppo così si ambienterà meglio. Si vede anche negli allenamenti che è un calciatore forte, ha una qualità pazzesca. Deve integrarsi nel gruppo così ci può aiutare ancora di più in questo campionato.”

