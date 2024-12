CALCIOMERCATO ROMA NEWS: DYBALA-GALATASARAY, SI DECIDE!

Come ben sappiamo sono giorni caldissimi per il calciomercato Roma, in particolar modo sul fronte Paulo Dybala: nei giorni scorsi abbiamo riportato il più che concreto interesse da parte del Galatasaray e la sensazione è che l’affare possa andare in porto nelle prossime settimane, del resto lo stesso Claudio Ranieri – pur precisando come Dybala non abbia manifestato la volontà di cambiare aria – ha aperto alla cessione con parole piuttosto esplicite. Gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda riguardano il viaggio di Carlos Novel, agente della Joya, a Istanbul: c’è stato l’incontro con la dirigenza del Galatasaray e ora si tratta, i turchi vorrebbero probabilmente aspettare il 15 gennaio che è il giorno in cui scadrà la clausola da 12 milioni, perché l’idea sarebbe quella di pagare solo un indennizzo minimo per il cartellino.

Dybala via dalla Roma?/ Calciomercato, c'è il Galatasaray: Ranieri "apre" alla cessione (17 dicembre 2024)

Dall’altra parte invece abbiamo la volontà della Roma di intascare il massimo possibile: sarà un tira e molla in cui ovviamente conterà anche il desiderio dello stesso Dybala. Nel frattempo, era circolata una notizia secondo cui Angeliño e Leandro Paredes si sarebbero recati a casa del compagno di squadra per convincerlo a restare alla Roma ma, su X, è arrivata la ferma smentita del laterale spagnolo che ha precisato si tratti di una fake news, anche perché non parlerebbe male di una squadra in cui ha militato (ha giocato nel Galatasaray per sei mesi, appena prima di arrivare a Trigoria). Certo questo non escluderebbe il desiderio che Dybala resti un calciatore della Roma, ma questo è quanto…

Calciomercato Roma News/ Rabbia Friedkin: rivoluzione in vista, da Mancini a... (oggi 16 dicembre 2024)

SPUNTA L’IDEA BERNARDESCHI

Naturalmente il calciomercato Roma è impegnato in altre trattative o comunque in cerca di possibilità: stando a quanto riporta il Corriere dello Sport una di queste risponderebbe al nome di Federico Bernardeschi, che nei giorni scorsi – dopo essere stato anche all’Allianz Stadium per seguire la Juventus, sua ex squadra – è stato avvistato per le strade della capitale. Naturalmente può significare poco o nulla, ma intanto circolano voci secondo cui Bernardeschi potrebbe davvero essere un giocatore che la Roma stia pensando di mettere sotto contratto: innanzitutto bisognerebbe convincere il Toronto FC, che lo ha blindato escludendolo dagli eleggibili per il draft di espansione della MLS (dove è invece finito l’altro italiano, Lorenzo Insigne).

Calciomercato Roma News/ Pellegrini allontana i rumors, Allegri è in pole position (oggi 13 dicembre 2024)

Dall’altra parte, la Roma non sembrerebbe del tutto convinta di questa operazione: Bernardeschi si trova bene in Canada ma forse tornare nella nostra Serie A e in una grande squadra come la Roma potrebbe stuzzicarlo, i giallorossi però non vorrebbero puntare su un calciatore di quasi 31 anni e che da qualche tempo si è allontanato dai campi di primo livello. Anche perché, al netto di questa sciagurata stagione, bisogna anche programmare il futuro e l’idea sarebbe quella di investire in progetti giovani; vedremo, eventualmente – nostra ipotesi – si potrebbe anche puntare su una sorta di accordo sino al termine della stagione ma per questo bisognerà capire se ci siano le premesse economiche e non solo per condurre in porto l’operazione di calciomercato con il Toronto.