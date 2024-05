Calciomercato Roma News/ Per l’attacco c’è anche David, Angeliño sarà riscattato (oggi 29 maggio 2024)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: PER L’ATTACCO C’È DAVID

Saranno mesi intensi quelli del calciomercato Roma, e soprattutto per Florent Ghisolfi che, insediatosi a Trigoria, dovrà ora lavorare in sinergia con Daniele De Rossi che nell’ultima conferenza stampa stagionale ha già indicato alcune priorità per rinforzare una squadra che ancora una volta ripartirà dall’Europa League, ma vuole tornare tra le prime quattro di Serie A. Abbiamo già fatto qualche nome, ma Il Corriere dello Sport ne fa un altro: quello di Jonathan David, l’attaccante canadese che in questa stagione ha lavorato con Paulo Fonseca al Lille. Il portoghese sarà il nuovo allenatore del Milan e dunque potrebbe provare a portarlo a Milanello: del resto David gli ha garantito 22 gol, la qualificazione ai preliminari di Champions League e un ottimo cammino in Conference League.

Su di lui si era informato il Napoli per sostituire Victor Osimhen, ma il Lille aveva sparato alto: 50 milioni di euro. Ora però il prezzo sarà inevitabilmente più basso, perché David ha già comunicato alla società di non voler rinnovare il contratto in scadenza nel 2025: per non perdere un simile asset a zero, il Lille sarà dunque costretto a rivedere i suoi piani economici e qui potrebbe approfittarne la Roma, che però come noto non può permettersi di spendere e spandere ma dovrà innanzitutto pensare alle cessioni e alle plusvalenze. David comunque rimane osservato per prendere il posto di Romelu Lukaku, attenzione alla concorrenza che certamente non mancherà.

ANGELIÑO VIENE RISCATTATO

Un’altra notizia che riguarda il calciomercato Roma è quella legata ad Angeliño. Il termine fissato per riscattarlo dal Lipsia è domani: la cifra pattuita con il club tedesco è di 5 milioni di euro e possiamo parlare di una somma piuttosto bassa, considerato il valore di un giocatore che con il club della Red Bull aveva fatto vedere ottime cose. Angeliño era poi andato in prestito al Galatasaray; a gennaio però il Lipsia ha deciso di interrompere l’operazione per girarlo alla Roma. Appena arrivato sulla panchina giallorossa, Daniele De Rossi lo ha chiesto alla dirigenza che lo ha accontentato: dunque Angeliño ha giocato una metà stagione tutto sommato positiva, con 16 presenze in staffetta con Leonardo Spinazzola.

Il riscatto è meritato: magari lo spagnolo non è ancora riuscito a esprimere totalmente il suo potenziale, ma per il futuro certamente sarà un ottimo colpo di calciomercato considerate anche le cifre, 5 milioni sono appunto una somma particolarmente bassa per un elemento che può ancora crescere e, almeno per il momento, sarebbe il terzino sinistro titolare nella nuova Roma. I giallorossi valutano poi altri nomi per rinforzare la difesa, ma domani il riscatto di Angeliño inizierebbe a mettere un tassello importante sulle fasce laterali che hanno bisogno di un restyling, anche e soprattutto a destra.











