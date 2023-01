CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Ecco Diego Llorente, in attacco si pensa a Muriel

Calciomercato Roma news, per l’attacco idea Luis Muriel dall’Atalanta

I dirigenti della Roma si stanno attivando parecchio in queste ultime ore della finestra invernale di calciomercato. Secondo quanto rivelato da Corriere.it, i giallorossi starebbero valutando la possibilità di aggiungere un nuovo attaccante all’organico a disposizione di mister Mourinho visti i problemi vissuti con il caso Zaniolo e la partenza in prestito di Shomurodov, accasatosi allo Spezia. Il nome più caldo in questo senso pare essere quello di Luis Muriel, sotto contratto con l’Atalanta fino a giugno 2023 e dunque al termine della stagione attualmente in corso. Il colombiano potrebbe lasciare i bergamaschi con cui quest’anno ha segnato solo un gol in 13 presenze totali.

Nella giornata odierna la Roma dovrebbe accogliere ufficialmente il suo nuovo innesto di calciomercato invernale. Ieri è infatti arrivato a Fiumicino il centrale Diego Llorente dal Leeds United ed il giocatore, che ha già svolto le visite mediche di rito, dovrebbe firmare oggi il suo contratto con i giallorossi. Lo spagnolo, secondo Gianluca Di Marzio, arriva in prestito per 500 mila euro con diritto di riscatto fissato a 18 milioni. Proprio il tecnico romanista José Mourinho aveva fatto esordire Llorente con la prima squadra del Real Madrid nel 2013.

Calciomercato Roma news, le dichiarazioni del procuratore di Bove

La Roma punta forte sui giovani del suo vivaio come Edoardo Bove, molto chiacchierato in fase di calciomercato. Intercettato a margine dell’evento ‘Il Calciomercato – Chariy Night’, il suo agente Diego Tavano sul furuto del ventenne romano ha dichiarato, come riporta Calciomercato.it: “Poco fa l’ho chiamato, non ha risposto e ha detto ‘scusa se non ti ho risposto, stavo studiando’. Mi ha stupito. E’ un ragazzo incredibile. Intelligenza superiore. E’ umile, Si è messo a disposizione di allenatore e società. Dà tutto. Ha grande qualità, si sta vedendo meno questa cosa ma piano piano si tornerà a vedere. Se rimane alla Roma? Si, lo speriamo. E’ romano e romanista, si sente parte del progetto e vuole continuare questa avventura iniziata quando era bambino. Vorrebbe avere l’occasione di fare un gol decisivo e esultare sotto la curva. Rimaniamo, tutti gli attestati di stima fanno piacere. Sono arrivate richieste dall’estero, ma sapendo come la pensano in società non le abbiamo portate avanti. L’allenatore gli sta insegnando come interpretare le partite e metterci tutto sé stesso. Si completerà e diventerà un giocatore importante anche per la Nazionale”.

