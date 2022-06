Calciomercato Roma news/ Forcing su Frattesi. Domani è il giorno di Svilar

Il calciomercato della Roma sta entrando nel vivo e per domani è atteso il secondo colpo in entrata. Dopo Nemanja Matic, i giallorossi sono pronti ad ufficializzare l’acquisto di Mile Svilar: in scadenza di contratto con il Benfica, il portiere domani sbarcherà a Fiumicino per le visite mediche e la successiva firma sul contratto. Il nazionale serbo ricoprirà il ruolo di vice Rui Patricio.

Ma la Roma non si fermerà qui. I giallorossi sono in pressing sul Sassuolo per Davide Frattesi e nella giornata di oggi è previsto un incontro tra i due club a Rimini per tentare di sbloccare la trattativa. Secondo quanto riportato dai colleghi de Il Messaggero, tra domanda e offerta ballano 6-7 milioni di euro: le parti si metteranno al lavoro per colmare la distanza, filtra ottimismo.

CALCIOMERCATO ROMA: TIAGO PINTO AL LAVORO

Roma al lavoro sul mercato anche per un altro rinforzo richiesto da Mourinho, ovvero Celik. Il dialogo con il Lille va avanti ormai da settimane e i giallorossi sono stanchi di aspettare. Secondo Tuttosport, l’esterno turco attende solo il via libera dei Dogues per sbarcare nella Capitale: la Lupa ha messo sul piatto 7 milioni di euro per il suo cartellino, più una percentuale sulla futura rivendita. L’obiettivo di Tiago Pinto è avere il classe 1997 entro il raduno di lunedì prossimo. Roma alla ricerca anche di un rinforzo per l’attacco: Goncalo Guedes del Valencia è in cima alla lista delle preferenze, ma occhio alle alternative. Secondo La Gazzetta dello Sport, i giallorossi stanno monitorando Goncalo Ramos del Benfica: il suo cartellino è valutato 15 milioni di euro. Operazioni possibili con diverse uscite, la dirigenza è al lavoro contestualmente per snellire la rosa: da Veretout a Kluivert, passando per Diawara e Carles Perez, fino a Villar e Calafiori, la Lupa spera di incassare 40 milioni di euro. In bilico anche Shomurodov: l’uzbeko piace molto al Galatasaray, i turchi sarebbero pronti a lanciare l’assalto.

