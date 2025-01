CALCIOMERCATO ROMA NEWS, FRATTESI IL GRANDE NOME

Il calciomercato Roma è alla ricerca del grande colpo di gennaio, il profilo individuato ha un nome e cognome ben preciso ovvero Davide Frattesi. Il centrocampista dell’Inter è in uscita dal club nerazzurro, visto il pochissimo spazio che sta riuscendo ad accumulare nella gestione Inzaghi. Paradossalmente il giocatore è titolare per quanto riguarda la Nazionale mentre nella squadra di club non riesce a trovare minuti. Solitamente entrava a partita in corso, ma nel recente periodo nemmeno più quello. Insomma, è molto probabile che ci sia sotto qualche accordo.

Chissà se con la Roma, squadra che più di tutte sta rincorrendo il giocatore. Al momento nessuno si sbottona nonostante si parla di un’offerta di 30 milioni di euro più 10 di bonus. Comunque vada, saranno giorni fondamentali.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, SHOMURODOV CONTESO

Il calciomercato Roma non è solo Frattesi. Infatti si parla tanto anche di Leandro Paredes, centrocampista che sta trovando molto spazio con Ranieri, ma al tempo stesso potrebbe partire comunque. Su di lui c’è sempre il Boca Juniors. Secondo ciò che filtra dall’Argentina, il Boca avrebbe addirittura già avviato i contatti con il giocatore senza però avere l’accordo sul contratto. Dopodiché si aprirà la trattativa tra il Boca e la Roma per discutere dei dettagli.

Un altro giocatore in uscita questa volta anche per volontà del club è Shomurodov. L’attaccante di riserva giallorosso non sta trovando spazio, chiuso naturalmente da Dovbyk. Su di lui ci sono tre squadre di Serie A cioè Venezia, Empoli e Cagliari. Subito dopo ci sarà l’assalto a Raspadori, in modo tale da sostituire immediatamente l’uzbeko. Oggi invece c’è stata la firma di Gollini, portiere di riserva che si alternerà a Svilar soprattutto in coppa. L’ex Genoa e Napoli arriva per sostituire Ryan, ceduto a Lens.