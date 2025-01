Calciomercato Roma News: le operazioni per Pierluigi Gollini e Devyne Rensch

Il calciomercato Roma aspetta l’arrivo in città di due nuovi acquisti che dovranno sostenere le visite mediche e potranno poi essere integrati in squadra ed essere a disposizione di Claudio Ranieri, il primo è Pierluigi Gollini che arriverà a titolo definitivo dall’Atalanta per 1 milione di euro dopo che il suo prestito al Genoa verrà terminato anticipatamente per sostituire Mathew Ryan che si è trasferito al Lens per 800 mila euro non essendo contento del suo impiego. Il secondo, e più importante, è Devyne Rensch, terzino destro dell’Ajax con cui nonostante il veto del tecnico italiano Francesco Farioli è stato raggiunto un accordo per 5 milioni di euro.

Dopo questi due trasferimenti Ghisolfi lavorerà per la cessione dell’uzbeko Eldor Shomurodov all’Empoli con cui la Roma è riuscita a trovare l’accordo per un prestito fino a fine stagione con diritto di riscatto fissato intorno agli 8 milioni di euro. L’attaccante era stato il sostituto di Artem Dovbyk fino a questo momento della stagione e ha partecipato a 10 partite in cui ha realizzato 1 gol e 1 assist, l’Empoli aveva già cercato il giocatore la scorsa stagione ma dopo una lunga trattativa alla fine era passato al Cagliari dove aveva passato la stagione in prestito.

Calciomercato Roma News: la trattativa per Alexis Saelemaekers

Un’altra trattativa che il calciomercato Roma sta cercando di portare avanti dall’inizio della finestra dei trasferimenti è quella per Alexis Saelemaekers, l’esterno belga è arrivato la scorsa estate in uno scambio di prestiti con il Milan con Tammy Abraham e quando ha iniziato ad essere impiegato regolarmente, dopo l’infortunio, ha dimostrato di essere un giocatore affidabile e capace di essere incisivo sia nella fase offensiva che in quella difensiva del sistema di gioco di Claudio Ranieri.

La trattativa del calciomercato Roma per il belga però potrebbe essere più difficile del previsto, infatti nonostante l’interesse di Ranieri per il giocatore rossonero, Abraham fino a questo momento della stagione non sembra aver convinto la società di Milano di investire i soldi necessari al riscatto, ecco che quindi la Roma deve provare ad intavolare una trattativa separata per acquistare Saelemaekers a titolo definitivo, in questa o nella prossima sessione di mercato.

