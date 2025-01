Calciomercato Inter News: tutto gira intorno a Frattesi!

Il calciomercato Inter è condizionato dai malò di pancia di Davide Frattesi. Poi si può ammetterlo o far finta di niente ma è così. Una trattativa che però il calciomercato Inter dovrebbe aver chiuso, ma per la prossima stagione, è quella con la Dinamo Zagabria per l’acquisto di Petar Sucic, centrocampista croato che in patria viene descritto come il nuovo Marcelo Brozovic, e che andrebbe a ricoprire un ruolo il cui attuale giocatore non ha mai convinto o dato garanzie ovvero quello di vice Calhanoglu. Il suo arrivo è in linea con le richieste di OakTree, Sucic è un classe 2003 e arriverebbe per 15 milioni con però Kristjan Asllani che potrebbe partire in direzione forse di Bologna o di altri club italiani.

Novità ci sono anche nella trattativa calciomercato Inter Roma per Davide Frattesi che sembrava essere stata chiusa nonostante i continui tentativi da parte della Roma, Beppe Marotta infatti ha fatto sapere a Ghisolfi che il giocatore è disponibile alla cessione e che la società è aperta a questa eventualità ma solamente per 45 milioni, con il trasferimento a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto, ma non prima del 30 gennaio quando l’Inter concluderà il girone di Champions League, priorità della società, le cui ultime partite saranno da affrontare senza Hakan Calhanoglu. Sono scaramucce, in realtà Frattesi vuole la Roma e l’Inter non intende tenere un calciatore scontento che, con le ultime prestazioni deludenti, sta facendo diminuire il valore del cartellino.

Calciomercato Inter News: opportunità dall’Arabia Saudita

Il nuovo calciomercato Inter guidato da OakTree guarda il futuro e alla sostenibilità ma Beppe Marotta e Piero Ausilio potrebbero fare uno strappo alla regola per rinforzare la rosa fino a fine anno per lottare su più fronti e mettere in bacheca più trofei possibili in questa stagione, su tutti il campionato in cui dovrà lottare con il Napoli di Antonio Conte. Per questo gli interessi dei nerazzurri si sono spostati verso est in particolare in Arabia Saudita dove qualche grande campione trasferitosi nelle ultime stagioni sembrerebbe avere il mal di pancia e voglia di tornare a giocare nel calcio che conta e in Europa.

Sembrerebbero i casi di Sadio Mané, attaccante o esterno offensivo dell’Al Nassr di Cristiano Ronaldo che l’Inter starebbe seguendo per rinforzare il reparto offensivo che nelle alternative a Marcus Thuram e Lautaro Martinez non sembra dare sicurezza e contribuire con gol. L’altro giocatore è Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista dell’Al Hilal di Neymar che conosce benissimo Simone Inzaghi e il suo staff e che sarebbe contento di tornare a giocare per lui oltre che provare a vincere un trofeo in Italia e che sarebbe un’aggiunta di centimetri e muscoli per il reparto dell’Inter, le trattative però non sono avviate e sono molto difficili visti gli ingaggi mostruosi con le squadre arabe.