CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Frattesi sempre nel mirino e Kluivert può andare in Francia

Calciomercato Roma news, prosegue la trattativa per Frattesi

In casa Roma si continuano a cercare nuovi rinforzi per potenziare l’organico a disposizione di mister Mourinho in questi frenetici giorni di calciomercato estivo. L’obiettivo numero uno dei giallorossi per migliorare la propria rosa sembra essere sempre Davide Frattesi, ventiduenne di proprietà del Sassuolo con cui ha un contratto valido fino al giugno del 2026. Il calciatore vorrebbe tornare nella Capitale dove ha già vestito le maglie della Lazio ed appunto della Roma sin dal settore giovanile.

Zaha alla Roma?/ Calciomercato news, primi contatti per la punta del Crystal Palace

Nelle scorse ore Frattesi aveva postato una storia su Instagram, poi rimossa, in cui lasciava trapelare il suo stato d’animo rivelando appunto di essere tutt’altro che felice della situazione attualmente vissuta. Stando alle indiscrezioni più recenti, il Sassuolo potrebbe presto decidere di abbassare le pretese economiche nella trattativa con i giallorossi accontentando in questo modo non solo i capitolini ma anche lo stesso giocatore, ormai intenzionato a vivere una nuova avventura lontano dal Mapei Stadium.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Rispunta Weigl, Solbakken: "Resto al Bodo fino al..."

Calciomercato Roma news, Kluivert piace all’Olympique Marsiglia

Oltre alle operazioni in entrata, in questa finestra di calciomercato la Roma deve ragionare pure su qualche cessione specialmente per quanto riguarda quei giocatori che non sembrano rientrare nei piani di allenatore e società. In questo elenco figura il nome di Justin Kluivert, ventitreenne sotto contratto fino al termine della stagione che sta per cominciare, ovvero fino al giugno del 2023. Stando ai rumors, l’Olympique Marsiglia del tecnico Tudor sarebbe interessato ad accaparrarselo ma in queste ore sono in rialzo anche le quotazioni del West Ham.

LEGGI ANCHE:

Zaniolo alla Juventus? Messaggio enigmatico sulla Roma/ Il commento della mamma...

© RIPRODUZIONE RISERVATA