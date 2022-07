CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Giallorossi al lavoro per avere sia Muriel che Saul Niguez

Calciomercato Roma news, proseguono i contatti per Saul Niguez

La Roma sta facendo le cose per bene in questa sessione di calciomercato estivo e la campagna di rafforzamento dell’organico di mister Mourinho non sembra essere affatto conclusa dopo i primi colpi iniziali. Il general manager Pinto continua infatti a lavorare per aggiudicarsi nuovi elementi n grado di aiutare la squadra ed il nome caldo emerso questa settimana in orbita giallorossa è senz’altro quello di Saul Niguez, di proprietà dell’Atletico Madrid.

Accostato in passato anche alla Juventus, lo spagnolo ha un contratto valido fino al giugno del 2026 e probabilmente la Roma tenterà di aggiudicarselo con la formula del prestito. Lo scorso anno Saul ha giocato con le maglie di Atletico e Chelsea riuscendo a raccimolare una rete e un assist vincente per i suoi compagni in 26 apparizioni complessive tra campionati e coppe. Secondo il portale Transfermarkt, il ventisettenne nato ad Elche ha una valutazione che si aggira intorno ai 25 milioni di euro.

Calciomercato Roma news, anche Muriel nel mirino per l’attacco

Il centrocampo non è però l’unica zona del campo in cui la Roma vorrebbe migliorarsi tramite questa finestra di calciomercato. I Capitolini vorrebbero accaparrarsi anche un nuovo centravanti così da non lasciare completamente solo per l’intera stagione il giovane Abraham ed uno dei profili su cui i giallorossi vorrebbero mettere le mani è quello di Luis Muriel, sotto contratto con l’Atalanta fino al giugno del 2023, ovvero al termine della stagione che sta per cominciare. Secondo l’esperto gionalista Alfredo Pedullà, la richiesta dei bergamaschi per il cartellino di Muriel sarebbe di 15 milioni di euro ed i nerazzurri non sarebbero inoltre interessati ad inserire eventuali contropartite tecniche nella trattativa.

