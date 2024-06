Calciomercato Roma News/ il nome nuovo è Le Fée, sgarbo all’Inter per Gudmundsson? (27 giugno 2024)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: GHISOLFI PUNTA LE FÉE

Sarebbe spuntato un nome nuovo per il calciomercato Roma, con particolare riferimento al centrocampo: si tratta di Enzo Le Fée, classe 2000, francese che si è affermato nel Lorient. La suggestione è di Florent Ghisolfi, che ha lavorato a lungo in Francia e conosce bene il calciatore che ha incrociato ai tempi del club arancio-nero: Le Fée è un centrocampista che sa ricoprire tutti i ruoli nella zona mediana del campo, in questo senso dunque sarebbe utile per fare la mezzala in un 3-5-2 (o 4-3-3) ma anche il mediano in un settore a due (4-2-3-1), poi eventualmente spostato in avanti da trequartista tattico, insomma un elemento sul quale Daniele De Rossi potrebbe lavorare.

Non è un caso che, stando a quanto si apprende dalla stampa romana, lo stesso allenatore giallorosso avrebbe già dato parere positivo; il costo si aggira intorno ai 20 milioni di euro ma la trattativa potrebbe essere favorita dalla presenza di Frederic Massara, che dopo l’addio al Milan è diventato il direttore sportivo del Rennes dove Le Fée gioca dalla scorsa estate. Nei prossimi giorni è previsto un incontro tra i due dirigenti per iniziare a mettere sul tavolo le proprie carte: già oggi Le Fée sembra rappresentare più di una semplice suggestione, a centrocampo il calciomercato Roma punta soprattutto Davide Frattesi e Khéphrén Thuram ma sono due nomi difficilmente acquistabili.

SU GUDMUNDSSON ANCHE LA ROMA

Nel frattempo però si continua a ragionare sull’attacco, sappiamo che il calciomercato Roma è molto vigile anche in questo reparto e, nello specifico, negli ultimi giorni si è fatto il nome di Jorgen Strand Larsen su cui si è inserito anche il Napoli, e che in realtà potrebbe finire in Premier League. Tuttavia ci sarebbe un altro nome che infiamma la Roma, ed è quello di Albert Gudmundsson: segnalato da tempo in orbita Inter, i nerazzurri hanno già definito dal Genoa l’acquisto di Josep Martinez ma per l’islandese devono ancora far quadrare i conti, soprattutto perché i campioni d’Italia devono effettuare qualche cessione. Ecco allora che, almeno nella trattativa per il momento, può entrare la Roma: vero che Daniele De Rossi cercherebbe maggiormente una prima punta da affiancare a Paulo Dybala ma la classe e la crescita di Gudmundsson stuzzicano non poco.

Sappiamo ormai che il costo dell’islandese è di 30-35 milioni di euro, cifra raggranellabile con la cessione di Tammy Abraham; il problema sarà appunto la collocazione tattica, possibile un 4-2-3-1 con Gudmundsson esterno e Dybala centrale sulla trequarti (o viceversa) o un tridente con i due larghi a supporto del centravanti, questo chiaramente andrà capito e attenzione perché anche la posizione della Joya, e non solo per la preoccupazione legata ai tanti problemi muscolari accusati, potrebbe non essere così salda.











