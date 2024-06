Calciomercato Inter news/ Gudmundsson rimane una possibilità. Correa verso l’addio. (26 giungo 2024)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, ASSE CON IL GENOA PER GUDMUNDSSON E MARTINEZ

Rimane aperto ma fermo il calciomercato Inter con Marotta e Ausilio che stanno lavorando sia in entrata che in uscita per garantire un futuro roseo alla squadra allenata da Simone Inzaghi che è in attesa dell’arrivo di Taremi e Zielinski prima dell’avvio del ritiro pre stagionale. Rimane caldo l’asse Milano-Genova con i nerazzurri che continuano la trattativa per il portiere Josep Martinez con una base stabilita dal Genoa di 15 milioni di euro che l’Inter raggiungerà con l’inserimento di vari bonus. Il ceo del Genoa, Andreas Blazquez ha ribadito la valutazione del portiere spagnolo che rimane una priorità per la porta del futuro dell’Inter di Simone Inzaghi. Blazquez ha approfondito anche il discorso relativo ad Albert Gudmundsson, attenzionato anche lui dall’Inter, dicendo che il calciatore è libero di andare in caso fosse quella la sua volontà e che il Genoa ha già ricevuto apprezzamenti dall’Italia e anche dall’estero tra cui squadre arabe. Gudmundsson ha rifiutato la Fiorentina nel calciomercato di gennaio ma potrebbe voler fare una nuova esperienza dopo la grande stagione al Genoa e le ottime prestazione con l’Islanda.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, JOAQUIN CORREA VERSO L’ARGENTINA

Il calciomercato Inter si muove anche in uscita con Joaquin Correa che tornerà a Milano dopo la disastrosa stagione giocata in prestito al Marsiglia che lo ha visto fuori forma e ai margini del progetto tecnico dei francesi. Correa tornerà all’Inter ma la società nerazzurra non ha alcuna intenzione di trattenere il calciatore argentino nonostante Simone Inzaghi l’abbia fortemente voluto prelevare dalla Lazio dopo averlo allenato con grandi risultati. L’argentino è sul mercato e non avrà spazio per una cessione in prestito perché il suo contratto scadrà nel 2025 e l’Inter ha l’intenzione di monetizzare la sua cessione anche se la trattativa non sarà semplice e potrebbe coinvolgere qualche squadra argentina come il River Plate. Rimane alla porta anche Valentin Carboni che potrebbe partire ancora a in prestito o addirittura a titolo definitivo in caso di offerta intorno ai 30 milioni di euro per il nazionale argentino che si è messo in mostra con una buona stagione giocata nel Monza con Raffaele Palladino.











