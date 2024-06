Calciomercato Juventus News/ Khephren Thuram accetta i bianconeri, Rabiot sempre più lontano (24 giugno 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: VISITE PER DOUGLAS LUIZ, SPRINT THURAM

Il calciomercato Juventus avrà inevitabilmente il centrocampo come ruolo più soggetto a movimenti in entrata e uscita. Il colpo per eccellenza è stato l’affare Douglas Luiz dall’Aston Villa: per il classe 1998 sono già in programma le visite mediche giovedì a Las Vegas dove si trova attualmente con la Nazionale per la partecipazione alla Copa America.

L’altra trattativa ben avviata è quella che vede Khephren Thuram ai bianconeri. Il giocatore del Nizza, squadra da cui si separerà con il contratto in scadenza nel 2025, è vicino alla Juventus dato che ha già acconsentito al trasferimento. Il 2001 raggiungerà il fratello Marcus in Serie A, aggiungendo un’altra storie al derby d’Italia contro l’Inter.

Prima di dare per fatto l’affare, la Juventus dovrà chiudere in tempi brevi gli accordi con l’entourage del giocatore e con il Nizza che chiede 25 milioni più bonus, facendo forza sulle pretendenti. La Juve dalla sua ha il sì del giocatore e l’obbligo dei rossoneri francesi a vendere il giocatore quest’estate, evitando di perderlo a zero a gennaio. Questo potrebbe abbassare le richieste sotto i 20 milioni.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: NESSUNA FOLLIA PER RABIOT

Il calciomercato Juventus a centrocampo vedrà inevitabilmente anche delle cessioni. In primis quella di Adrien Rabiot che a breve vedrà il suo contratto con i bianconeri scadere, come da accordi. Negli ultimi giorni si è visto una sorta di “cambio di priorità” circa il prolungamento del contratto dell’ex PSG: Rabiot rimane importante, ma per la Juventus non è più fondamentale.

L’offerta della Juventus rimane di 7.5 milioni per i prossimi due anni, ma se nei prossimi giorni non ci sarà una risposta positiva, la società smetterà di trattare con il giocatore e si concentrerà su altri obiettivi di calciomercato. Nessuna offerta pazza o superiore ai sette e mezzo: la Juventus sta già lavorando ad altri obiettivi e non vuole fare il passo più lungo della gamba con Rabiot, in un tira e molla che dura da anni.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, CAPITOLO DIFESA: KIWIOR ALTERNATIVA CALAFIORI

Oltre al centrocampo, il calciomercato Juventus si sposterà anche sulla difesa. Sembrava partita a mille la trattativa per portare Riccardo Calafiori in bianconero, complice anche l’arrivo di Thiago Motta, ma forse non si era messa in conto la volontà del Bologna di trattenere il giocatore almeno per il primo anno di Champions League.

Dunque tutto rinviato a dopo l’Europeo, dunque si spera il più tardi possibile per l’Italia, ma i bianconeri confidano in una trattativa sbloccata una volta che il giocatore tornerà dalla Germania. Il piano B è un’altra conoscenza di Thiago Motta, anche se in questo caso parliamo del periodo allo Spezia. Ci riferiamo a Jakub Kiwior, polacco ora all’Arsenal ma che potrebbe andare alla Juve in prestito.











