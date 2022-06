Calciomercato Roma news/ Incontro per Frattesi, per l’attacco c’è Guedes

Importantissimi aggiornamenti sul calciomercato della Roma. Dopo aver chiuso Matic a costo zero, i giallorossi hanno lanciato l’assalto a Davide Frattesi. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il dg Tiago Pinto ha incontrato a Milano l’agente Giuseppe Riso per entrare nel vivo della trattativa per il giovane italiano. Il giocatore spinge per tornare nella Capitale, ma resta da trovare l’intesa con il Sassuolo.

Al momento non c’è l’accordo sulla valutazione del centrocampista, né l’intesa sulle contropartite tecniche che potrebbero alleggerire la parte cash. In tutto, ballerebbero 7 milioni di euro, cifra importante ma che può essere limata in sede di trattativa. Un altro fattore che fa trasparire ottimismo sono gli ottimi rapporti tra le due società. L’emittente satellitare evidenzia che non rientrerà nell’affare Edoardo Bove, ritenuto incedibile da Josè Mourinho e dalla società.

CALCIOMERCATO ROMA: PER L’ATTACCO C’È GUEDES

Altra trattativa di calciomercato rovente per la Roma è quella per Zeki Celik, laterale destro del Lille. Secondo Sky Sport, i giallorossi hanno messo sul piatto 7 milioni di euro più bonus e più una percentuale per la futura rivendita. L’obiettivo della dirigenza capitolina è quella di avere a disposizione il calciatore già per il 4 luglio, data del raduno a Trigoria. Per l’attacco l’obiettivo resta Goncalo Guedes, bomber di proprietà Valencia. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, i due club sono in contatto per trovare l’intesa e potrebbe essere inserita una contropartita tecnica: parliamo di Carles Perez, profilo gradito a Gennaro Gattuso. Nome nuovo per la difesa riportato dal Corriere dello Sport: parliamo di Evan Ndicka, centrale di proprietà Eintracht Francoforte. Il club di Bundesliga valuta il cartellino 20 milioni di euro, ma la cifra potrebbe scendere considerando la scadenza di contratto 2023. Per quanto riguarda il capitolo uscite, raggiunta l’intesa per il trasferimento di Alessandro Florenzi al Milan a titolo definitivo: 2 milioni di euro nelle casse giallorosse. Infine, verso l’addio Kumbulla: il centrale difensivo piace al Torino per il dopo Bremer.

