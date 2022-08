CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Incontro per Shomurodov, riecco Solbakken e piace Mancini

Calciomercato Roma news, Solbakken in e Shomurodov out per l’attacco

In questa sessione di calciomercato estivo la Roma continua a cercare di sistemare l’organico tra cessioni e nuove entrate. Nello specifico in attacco i giallorossi sono ancora alla ricerca di un centravanti da alternare ad Abraham ricordando che lo svincolato Andrea Belotti attende ancora l’affondo dei capitolini mentre il Nizza insiste nel volerlo tesserare. La Roma deve però prima vendere Eldor Shomurodov per far spazio all’ex capitano dei granata e nella giornata di martedì dovrebbe tenersi un incontro decisivo col Bologna per provare a definirne la partenza.

Se i dirigenti romanisti non faranno in tempo a mettere le mani su Belotti, allora torneranno su Ola Solbakken del Bodo/Glimt. Il giocatore è in scadenza di contratto al termine dell’anno solare e, secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, non sarebbe intenzionato ad ascoltare altre proposte per il suo futuro. I giorni successivi a Ferragosto saranno decisivi per capire quale sarà l’attacco a disposizione di Mourinho in questa stagione.

Calciomercato Roma news, concorrenza per il giovane Mancini

La Roma si è da sempre dimostrata una delle società più attente ai giovani di talento ed anche questa finestra estiva di calciomercato non fa eccezione. Stando a quanto riportato da Calciomercato.com, i giallorossi sarebbero sulle tracce di Tommaso Mancini, attaccante diciottenne di proprietà del Vicenza. Il classe 2004 sembrava aver trovato un accordo col Milan ma le richieste della famiglia hanno fatto saltare l’affare tenendo aperta la porta non solo alla Roma ma anche alla Juventus ed al Borussia Dortmund.

