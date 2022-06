Calciomercato Roma news/ Matic in arrivo, idea Cuadrado (ultime notizie)

Dopo Svilar, il calciomercato della Roma sto andando avanti spedito. Il prossimo colpo che sarà ufficializzato dai giallorossi è Nemanja Matic. Il centrocampista serbo si è appena liberato dal Manchester United e resta solo qualche dettaglio da sistemare tra la dirigenza capitolina e l’entourage del 33enne. Un rinforzo voluto fortemente da Josè Mourinho, che lo ha già allenato al Chelsea e ai Red Devils.

Secondo quanto reso noto dal Corriere dello Sport, Nemanja Matic firmerà un contratto di un anno più opzione per il secondo che si concretizzerà al raggiungimento del 50% di presenze stagionali o alla conquista di un piazzamento europeo. L’ingaggio partirà da una base fissa di 3,5 milioni di euro netti con i bonus che dovrebbero arrivare a 4,2 milioni. Le visite mediche sono in programma entro la settimana.

CALCIOMERCATO ROMA: IDEA CUADRADO

Tanti i nomi accostati in ottica calciomercato alla Roma e l’ultimo è un vecchio pallino di Josè Mourinho. Parliamo di Juan Cuadrado, laterale in forza alla Juventus. Le trattative per il rinnovo non hanno ancora raggiunto la fumata bianca e i giallorossi sono pronti ad inserirsi. Sulle sue tracce anche Everton e West Ham. Centro Suono Sport rivela che la Roma ha detto no a Luca Pellegrini, offerto dalla Juventus, mentre resta vivo l’interesse per Hector Bellerin: reduce dal prestito al Betis Siviglia, il laterale spagnolo lascerà l’Arsenal a titolo definitivo. Su di lui anche Juventus e Fiorentina. Diversi calciatori giallorossi piacciono ai top club europei, ma difficilmente Mourinho darà il via libera alla cessione. Pensiamo a Nicolò Zaniolo: il fantasista fa gola al Milan, ma lo Special One vuole puntare su di lui anche nella prossima stagione. Stesso discorso per Bryan Cristante: il centrocampista stuzzica il Diavolo e la Juventus, ma Mou non sarà mai disposto a sacrificarlo, complice il ruolo nevralgico interpretato nel suo 3-5-2.

