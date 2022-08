CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Mourinho: “Mi serve una punta e un centrocampista”

Calciomercato Roma news, le parole del tecnico José Mourinho

La Roma continua a lavorare in questa sessione di calciomercato estivo in cerca di rinforzi. I giallorossi devono inoltre fare i conti con il lungo stop per infortunio rimediato da Georginio Wijnaldum oltre a quello capitato ieri a Zaniolo e nel post partita della gara vinta per 1 a 0 sulla Cremonese il tecnico José Mourinho in conferenza stampa ha parlato anche di questo aspetto spiegando: “Gini in pochissimo tempo è stato capace di creare grande empatia, sorride da quando arriva a quando va via, abbiamo sentito profondamente questo infortunio. Nico stava creando tante difficoltà. Andiamo avanti, cerchiamo di essere positivi.”

L’allenatore romanista poi è uscito allo scoperto riguardo al mercato dichiarando: “Mi servono sia il centrocampista che l’attaccante. Siamo tutti insieme nel club, non abbiamo opinioni diverse, siamo insieme, sappiamo quello che è necessario e loro cercheranno di fare quello che sarà possibile fare. Ho un sentimento positivo perché so che esiste questo tipo di empatia. Prima di dire alla proprietà e al direttore di stare attenti che avevamo bisogno, sono stati loro a dirmelo e questo mi dà un senso di empatia che mi piace e che mi fa sentire bene qui.”

Calciomercato Roma news, Justin Kluivert vuole solo il Fulham

Oltre ai possibili nuovi innesti, in casa Roma si ragiona anche su qualche cessione per questa parte finale della finestra estiva di calciomercato. Nell’elenco dei giocatori in partenza dalla Capitale c’è senza dubbio Justin Kluivert, attaccante esterno olandese rientrato dal prestito ma desidroso di trasferirsi in Premier League al Fulham, club che ha manifestato interesse nei suoi confronti da alcune settimane. I londinesi offrono appena 3 milioni di euro per il cartellino del calciatore e la Roma potrebbe accontentarsi di una cifra poco superiore a questa per soddisfare tutte le parti.

