Calciomercato Roma news/ Mourinho pensa a Bale. Frattesi per la mediana

Il calciomercato della Roma promette grandi sorprese. La dirigenza giallorossa è attiva per regalare qualche rinforzo a Josè Mourinho e una prima ufficialità è in arrivo. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, Nemanja Matic è atteso nella Capitale lunedì per le visite mediche di rito e per mettere nero su bianco il contratto con i giallorossi.

Grande fiducia per arrivare a Celik: secondo La Gazzetta dello Sport, l’intesa con il Lille per il laterale difensivo potrebbe arrivare a stretto giro di posta. Passi in avanti anche per Frattesi: la trattativa con il Sassuolo procede, i neroverdi hanno individuato due contropartite tecniche. Parliamo di Felix Afena-Gyan e Cristian Volpato. Ricordiamo che il primo è finito anche sul taccuino di Lecce e Salernitana.

CALCIOMERCATO ROMA: MOURINHO SOGNA BALE

Tanti gli obiettivi di calciomercato della Roma per l’attacco, il sogno è Gareth Bale. Secondo quanto riportato da El Nacional, Josè Mourinho vorrebbe con sé il gallese nella Capitale, dopo averlo allenato per qualche mese al Tottenham. Lo Special One avrebbe contattato l’attaccante – in scadenza con il Real Madrid – per convincerlo a sbarcare in Italia. Bale fa gola a diversi club, ma la Roma è pronta a dare battaglia. Altro profilo che piace molto alla dirigenza giallorossa è Goncalo Guedes. L’attaccante ha confermato di voler lasciare il Valencia, che chiede 40 milioni di euro per il suo cartellino. Gennaro Gattuso non vorrebbe perderlo, ma la volontà del portoghese potrebbe fare la differenza. I due, inoltre, hanno lo stesso agente, il super procuratore Jorge Mendes. La Roma ci pensa, Josè Mourinho è un suo grande estimatore.

