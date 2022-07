Calciomercato Roma News/ Niente da fare per Isco, ufficiale Celik: “Club importante”

Calciomercato Roma news, Isco rifiuta i giallorossi

La Roma è attivissima in questa fase del calciomercato estivo tra nuovi innesti e possibili partenze. Nelle scorse ore era emersa l’indiscrezione proveniente dalla stampa spagnola di AS riguardante l’imminente tesseramento di Isco, rimasto svincolato dopo aver concluso la sua avventura con il Real Madrid che non gli ha rinnovato il contratto. Tuttavia, stando alle ultime notizie, lo stesso calciatore spagnolo avrebbe deciso di non prendere in considerazione la possibilità di trasferirsi nella Capitale.

Accostato alla Roma da diverso tempo, il trentenne avrebbe rifiutato l’offerta della società italiana poichè convinto nel voler disputare la Champions League ed attende quindi eventuali proposte da squadre che prenderanno parte alla massima competizione continentale. Niente da fare dunque per mister Mourinho, la cui presenza non è bastata per convincere Isco come invece successo per il serbo Nemanja Matic.

Calciomercato Roma news, Celik ha voglia di giocare

Preso atto della decisione di Isco, i tifosi della Roma possono comunque soriedere con l’arrivo del nuovo terzino Mehmet Zeki Çelik in questa prima parte del calciomercato. Il club ha reso ufficiale il suo acquisto dal Lille con un post su Twitter ed il calciatore ha rilasciato le sue prime parole da giocatore giallorosso affermando: “Per me è un onore giocare per un club così importante: ho grandi ambizioni e voglio contribuire al successo della squadra. Mi sento pronto e concentrato, non mi arrendo mai e mi vedrete sempre lottare in campo.”

