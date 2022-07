CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Niente da fare per Natan, Tottenham interessato a Zalewski

Calciomercato Roma news, il Bragantino si tiene Natan

La Roma è alla ricerca di rinforzi per varie zone del campo in questi mesi di calciomercato estivo. I giallorossi valutano l’inserimento in organico di nuovi elementi soprattutto per il centrocampo e la difesa dopo l’arrivo di Dybala in attacco. Per quanto concerne il reparto arretrato, il general manager Tiago Pinto ha dovuto fare i conti in queste ore con il rifiuto del Bragantino per trattare la cessione di Natan.

Come rivelato da Gianlucadimarzio.com, i brasiliani avrebbero respinto al mittente l’offerta da 10 milioni di euro degli italiani per il cartellino del ventunenne. Per questo motivo la Roma starebbe intensificando i discorsi per portare nella Capitale Dan-Axel Zagadou, oggi svincolato dopo la fine del suo contratto con il Borussia Dortmund. Potrebbe essere quindi il francese classe 1999 il centrale mancino di cui mister Mourinho avrebbe bisogno.

Calciomercato Roma news, un altro club sulle tracce di Zalewski

La Roma deve guardarsi bene dagli assalti degli altri club nei confronti dei suoi campioni ed anche questa finestra di calciomercato non fa eccezione. Dopo l’interesse manifestato dal Paris Saint-Germain, secondo Francesco Guerrieri di calciomercato.com anche il Tottenham avrebbe provato a sondare il terreno per Nicola Zalewski. Il ventenne nato a Tivoli piace molto a mister Conte che lo avrebbe chiesto a Paratici.

