CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Nizza ancora su Kluivert, due club interessati a Shomurodov

Calciomercato Roma news, Bologna e Torino su Shomurodov

In questa sessione estiva di calciomercato la Roma si sta muovendo parecchio al fine di garantire al tecnico Mourinho un organico in grado di poter competere ad altissimi livelli sia in Italia che in Europa. Oltre ai rinforzi in entrata però, per potenziare la rosa serve anche cedere qualche calciatore che non rientra nei piani della società e dell’allenatore per la stagione che sta per cominciare e nell’elenco di questi calciatori figura pure il nome di Eldor Shomurodov.

Wijnaldum alla Roma?/ Calciomercato news, niente Supercoppa di Francia per l'olandese

Sotto contratto fino al giugno del 2026, il ventisettenne uzbeko non ha sin qui fornito l’apporto sperato ed infatti nella sua prima stagione nella Capitale ha collezionato appena 5 reti e sei assist in 40 apparizioni complessive tra campionato e coppe varie. Valutato in ogni caso non meno di 18 milioni di euro dalla Roma, per Shomurodov in questi giorni si sarebbero fatti avanti il Torino, che ha bisogno di un nuovo centravanti dopo aver perso Belotti, ed il Bologna, che potrebbe cedere Arnautovic alla Juventus.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Per Wijnaldum è trattativa no-stop col PSG

Calciomercato Roma news, il Nizza ci riprova per Justin Kluivert

Oltre a Shomurodov c’è un altro calciatore che dovrebbe salutare la Roma in questa finestra di calciomercato estivo. In scadenza di contratto tra un anno, ovvero nel giugno del 2023, Justin Kluivert potrebbe tornare al Nizza visto l’interesse dei rossoneri nei suoi confronti dopo averlo avuto in prestito nella passata stagione. Come riporta Il Tempo, sull’olandese ci sarebbe pure il Fulham a monitorarne la situazione.

LEGGI ANCHE:

WIJNALDUM ALLA ROMA?/ Calciomercato, c'è l'ok del Psg: si attendono le visite mediche

© RIPRODUZIONE RISERVATA