Calciomercato Roma news/ Si insiste per Chiesa, Le Fée sempre più vicino! (7 luglio 2024)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: SI INSISTE PER CHIESA

La Roma continua ad avere un grande sogno di calciomercato: il suo nome è Federico Chiesa, in uscita dalla Juventus poiché non rientra nei piani di Thiago Motta, nuovo tecnico bianconero. Il calciatore azzurro piace tantissimo a De Rossi che farebbe carte false pur di portarlo nella Capitale: il sogno non è solamente del tecnico e dei dirigenti ma anche dei tifosi, che dopo Dybala sperano di vedere anche un altro bianconero in giallorosso. Solamente poche ore fa si è tenuto un incontro tra Giuntoli e l’agente di Chiesa, nel quale la società ha ribadito al giocatore che non rientra nei piani.

Calciomercato Juventus news/ Chiesa scettico sull'ipotesi Roma. Bremer incedibile (7 luglio 2024)

Chiesa ha un contratto in scadenza tra un anno, nel 2025 e il suo valore di mercato si è abbassato rispetto a quello che aveva prima dell’infortunio al ginocchio. La Juventus spera che il calciatore trovi una squadra di suo gradimento con la quale intavolare una trattativa di calciomercato ma al momento questa non sembra essere la Roma: l’esterno, infatti, vorrebbe giocare la Champions League, competizione alla quale i capitolini non parteciperanno. Dunque, le opzioni sono solamente due: o il classe 1997 cambierà idea, accettando il corteggiamento di De Rossi, o la Juventus dovrà trovare altri club interessati al calciatore.

Calciomercato Roma: offerti 20 milioni di euro per Riquelme/ Bryan Cristiante piace alla Juventus

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: PIACE LE FÉE

Non solamente Chiesa: il calciomercato della Roma si muove anche su altri fronti. In particolare, ai giallorossi piace molto Enzo Le Fée, centrocampista classe 2000 del Rennes, dove gioca dal 2023 dopo essere cresciuto nel Lorient. Come riportato dal Corriere dello Sport, Ghisolfi ha alzato a 20 milioni più bonus l’offerta per il 24enne, cercando di andare incontro alle richieste del Rennes: l’affare sembra ormai ad un passo dalla chiusura. Manca infatti pochissimo all’ok dei francesi, che darà il via libera definitivo per l’accordo tra le parti. Il calciatore firmerà un contratto da 2.5 milioni a stagione per i prossimi cinque anni.











© RIPRODUZIONE RISERVATA