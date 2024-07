Calciomercato Roma: offerti 20 milioni di euro per Riquelme/ Bryan Cristiante piace alla Juventus

La Roma sarebbe pronta a presentare un’offerta importante, durante il calciomercato estivo, per Rodrigo Riquelme, esterno sinistro della nazionale spagnola, in forza all’Atletico di Madrid. Stando ad alcune indiscrezioni circolanti nelle ultime ore, sul piatto i giallorossi avrebbero messo 20 milioni di euro, mentre al giocatore avrebbero offerto uno stipendio da circa 1,3 milioni di euro a stagione, praticamente il doppio rispetto all’ingaggio attuale da 620mila euro. Peccato però che i Colchoneros non siano intenzionati ad accettare l’offerta della Lupa, tenendo conto che valutano il proprio giocatore più di 30 milioni di euro, quindi una cifra quasi il doppio rispetto a quella proposta dalla Lupa.

Una somma che sembra consona comunque alla luce del fatto che Rodrigo Riquelme abbia una clausola rescissoria da 60 milioni di euro. Si tratta di un’operazione che la Roma sta portando avanti di pari passo a quella con la Juventus per Federico Chiesa, giocatore che sembra destinato a lasciare la Juventus durante il calciomercato estivo 2024, andando quindi a rinforzare gli esterni giallorossi.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, RIQUELME ALTERNATIVA A CHIESA

Il nazionale azzurro è l’obiettivo di calciomercato principe dei dirigenti della Roma in vista della stagione 2024-2025, ma qualora non si dovesse trovare l’accordo, la Roma non vuole farsi giustamente trovare impreparata. Ecco perchè per il calciomercato estivo la Roma sta portando avanti anche l’operazione Rodrigo Riquelme, calciatore che ha un contratto in scadenza con l’Atletico Madrid al 30 giugno del 2028, classe 2000 e gioca fra le fila dei Colchonerso dal 2020, crescendo nelle giovanili della squadra di Madrid.

E’ sempre rimasto a giocare nell’Atletico ad eccezione della parentesi Bournemouth durante la stagione 2020-2021 e quindi Mirandes e Girona nel periodo 2021-2023. Dal 2024 è in pianta stabile fra le fila del club allenato da Diego Pablo Simeone. E a proposito di trattative di calciomercato fra Roma (oltre a Riquelme) e Juventus, attenzione a quanto svelato dal giornalista Francesco Oddo Casano attraverso la propria pagina X (ex Twitter), secondo cui gli intrecci fra le due formazioni, oltre a Federico Chiesa potrebbero riguardare anche Bryan Cristante, centrocampista su cui la Vecchia Signora avrebbe messo gli occhi in vista del prossima campionato.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: I MOLTI INTRECCI CON LA JUVENTUS

Pesano in particolare le incertezze legate a Rabiot e McKennie, che potrebbero lasciare Vinovo, e nel contempo bisognerà valutare il futuro di Paul Pogba, al momento fermo dopo la squalifica per doping e che potrebbe rescindere il proprio contratto con la Juventus. Da segnalare infine che la Roma è interessata ad Arthur della Juventus, di rientro dalla Fiorentina, mentre la Vecchia Signora segue da vicino i romanisti Zalewski e Abraham.

Si preannuncia quindi un calciomercato estivo caldissimo per le due compagini, e chissà che alla fine non possa realmente concretizzarsi qualche colpo. Entrambe le formazioni, del resto, puntano a fare meglio rispetto alla passata stagione, con la Roma che vuole tornare in Champions League grazie anche ad un De Rossi in forza dalla prima giornata, mentre la nuova Juventus di Thiago Motta spera di poter tornare a competere per lo scudetto.

