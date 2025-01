CALCIOMERCATO ROMA NEWS: KAYODE PISTA CONCRETA

Si muove anche il calciomercato Roma, all’indomani della grande vittoria nel derby – che potrebbe aver dato una svolta alla stagione – la società giallorossa continua a costruire la squadra che verrà, ma con un occhio di riguardo alle mosse immediate: naturalmente anche questa annata è ancora del tutto raddrizzabile, Claudio Ranieri ha riportato entusiasmo e risultati e qualche innesto potrebbe fare la differenza. Per esempio quello di Michael Kayode: il terzino di Borgomanero, già decisivo in nazionale avendo regalato l’Europeo Under 19 all’Italia (gol in finale) ha perso il posto da titolare nella Fiorentina a favore di Dodò, e potrebbe cambiare aria per rilanciarsi.

Ci pensa la Roma, che ha manifestato un interesse che sembrerebbe essere concreto su di lui: il prezzo con cui i viola potrebbero farlo partire già a gennaio sarebbe di 18 milioni di euro, certamente un bell’investimento che però la Roma potrebbe provare a convertire in un prestito con diritto o obbligo di riscatto. Quel che è certo è che i giallorossi hanno bisogno di un elemento a destra: vero che Alexis Saelemaekers sta garantendo un buon rendimento, ma per cambiare lo spartito tattico e giocare anche a quattro in difesa servirebbe un elemento che possa dare il cambio a Zeki Celik, che peraltro potrebbe essere in uscita.

LE FEE VERSO IL BETIS, ECCO LA FORMULA

A proposito di uscite, il calciomercato Roma da tempo ha iniziato a valutare concretamente lo sfoltimento della rosa: si sa che in squadre che non girano troppo bene (e i giallorossi certamente lo sono, al netto della vittoria sulla Lazio) un allenatore possa chiedere di lavorare con un numero limitato di calciatori, così da cementare il gruppo e avere maggiori certezze con uno spogliatoio privo di quei “mugugni” da panchina o minutaggio limitato. Enzo Le Fée per esempio è in uscita: la Roma ha speso 23 milioni di euro per acquistarlo dal Rennes e sarebbe dovuto essere uno dei fiori all’occhiello della campagna estiva.

Le cose non sono andate in questo modo: tra infortuni e scarso utilizzo Le Fée non ha mai inciso, è finito presto ai margini delle rotazioni e le cose non sono cambiate con Claudio Ranieri, che ha rilanciato sì un talento in difficoltà ma scegliendo Leandro Paredes. Per questo motivo allora Le Fée si prepara a salutare già nel corso della sessione invernale di calciomercato: su di lui c’è l’interesse del Betis Siviglia, l’operazione si potrebbe chiudere in prestito ma la Roma, visto appunto l’investimento a giugno, avrebbe intenzione di monetizzare e dunque vuole inserire un diritto di riscatto da 24 milioni di euro, di fatto recuperando la cifra spesa per il francese. Trattativa che potrebbe essere già avanzata in queste ore, staremo dunque a vedere quello che succederà…