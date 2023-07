Video/ Portogallo Italia U19 (0-1) gol e highlights: gli azzurrini vincono gli Europei 2023! (16 luglio 2023)

VIDEO PORTOGALLO ITALIA U19 (0-1): KAYODE CI REGALA GLI EUROPEI 2023!

Al Ta’Qali National Stadium l’Italia U19 supera il Portogallo U19 per 1 a 0 e vince gli Europei di calcio Under 19 2023 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli azzurrini allenati da mister Bollini sprecano una grande opportunità al 9′ quando Esposito non capitalizza sotto porta un bel cross di Missori. I minuti scorrono sul cronometro e gli italiani insistono riuscendo anche a passare in vantaggio verso il 19′ grazie alla rete messa a segno da Kayode, autore di un colpo di testa vincente ad approfittare del lancio offertogli da Hasa dalla sinistra.

Nel finale della prima frazione di gioco Hasa manca il raddoppio fallendo una chance al 42′ ed i lusitani si rivedono solo con una punizione calciata alta sopra la traversa da Hugo Felix al 45’+2′. Nel secondo tempo il copione del match sembra ripetersi rispetto a quanto accaduto in precedenza ed è l’estremo difensore Goncalo Ribeiro a negare la gioia del gol a Vignato intorno al 53′. Nell’ultima parte dell’incontro i ragazzi del ct Milheiro si disperano quando Mastrantonio para lo spunto di Martim Fernandes al 61′ e sul fronte opposto Ribeiro dice di nuovo no a Vignato al 79′.

VIDEO PORTOGALLO ITALIA U19: LE SANZIONI

Parlando ancora del video di Portogallo Italia U19, possiamo fare un breve focus sulle sanzioni disciplinari arrivate nel corso di questa entusiasmante, e per noi bellissima, finale degli Europei Under 19 2023. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro tedesco Sven Jablonski ha estratto il cartellino giallo per otto volte ammonendo rispettivamente Bras, Loureiro Carvalho Justo, Milheiro e Gustavo Sa da un lato.

Per quanto riguarda gli azzurri, a finire sul taccuino del direttore di gara con il cartellino giallo sono stati invece Missori, Ndour, Kayode e Mastrantonio dall’altro. La vittoria conquistata a Malta permette all’Italia U19 di vincere gli Europei per la seconda volta nella sua storia, a distanza di vent’anni dal primo successo ottenuto proprio ai danni del Portogallo anche in quella circostanza.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PORTOGALLO ITALIA U19: IL TABELLINO

Portogallo U19-Italia U19 0 a 1 (p.t. 0-1)

Reti: 19′ Kayode(I).

Assist: 19′ Hasa(I).

PORTOGALLO U19 (4-3-3) – G. Ribeiro; Esteves, A. Ribeiro(90’+1′ L. Gomes), Bras, Marques(46′ M. Fernandes); Justo(46′ Prioste), N. Felix, Sa(70′ Nabian); H. Felix(83′ Fale), R. Ribeiro, Borges. Allenatore: Joaquim Milheiro.

ITALIA U19 (4-3-3) – Mastrantonio; Missori, A. Dellavalle, L. Dellavalle, Regonesi; Hasa, Faticanti(80′ Pisilli), Ndour(64′ Lipani); Kayode, Esposito, Vignato(80′ Koleosho). Allenatore: Alberto Bollini.

Arbitro: S. Jablonski (Germania).

Ammoniti: 24′ Bras(P); 26′ Loureiro Carvalho Justo(P); 33′ Missori(I); 45’+2′ Ndour(I); 68′ Milheiro(P); 73′ Sa(P); 78′ Kayode(I); 89′ Mastrantonio(I).

