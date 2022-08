CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Perez al Celta Vigo, Villar alla Samp e Shomurodov è incerto

Calciomercato Roma news, Perez al Celta Vigo e Villar alla Sampdoria

I dirigenti della Roma continuano a lavorare in questa finestra estiva di calciomercato al fine di sistemare l’organico a disposizione di mister José Mourinho per la stagione che sta ufficialmente per cominciare nel weekend. I giallorossi non pensano però solo a nuovi innesti ma stanno ragionando anche in merito a qualche partenza specialmente per quanto riguarda quei calciatori che non rientrano più nei piani dell’allenatore e della società per l’immediato futuro come Gonzalo Villar, passato ufficialmente alla Sampdoria come si legge nel comunicato emesso sul sito romanista: “AS Roma comunica di aver raggiunto l’accordo con la Sampdoria per il trasferimento a titolo temporaneo, con opzione per il trasferimento a titolo definitivo, di Gonzalo Villar”.

Un altro calciatore in procinto di lasciare la Capitale pare essere Carles Perez, finito nel mirino del Celta Vigo come confermato dagli spagnoli sul proprio sito: “RC Celta e AS Roma hanno raggiunto un accordo di principio per il trasferimento dell’attaccante catalano Carles Pérez. La sigla dell’accordo con il giocatore è in attesa del passaggio soddisfacente della relativa visita medica”. Stando a quanto rivelato da Gianluca Di Marzio, Perez saluta l’Italia con la formula del prestito oneroso da 1 milione di euro e diritto di riscatto fissato tra i 10 e 12 milioni.

Calciomercato Roma news, Shomurodov non si sbilancia sul suo futuro

Nel frattempo in casa Roma prosegue il tormentone di calciomercato legato all’addio di Eldor Shomurodov e all’arrivo di Andrea Belotti. Come spiegato dal Corriere dello Sport, l’attaccante uzbeko dopo l’amichevole vinta per 5 a 0 all’Olimpico contro lo Shakhtar Donetsk avrebbe risposto con un “Vediamo” alle domande dei tifosi che gli chiedevano se sarebbe rimasto nella Capitale. La sua partenza farebbe spazio all’ex capitano del Torino ma resta da convincere il Bologna, o qualsiasi altra pretendente, ad accettare la formula del prestito con obbligo di riscatto.

