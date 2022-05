Calciomercato Roma news/ Pista Frattesi, torna di moda Xhaka (ultime notizie)

Dopo il trionfo in Conference League, il calciomercato della Roma sta per entrare nel vivo. La dirigenza giallorossa sta monitorando diversi profili per rinforzare la rosa a disposizione di Josè Mourinho e un innesto riguarderà sicuramente la difesa. Secondo quanto riportato dai colleghi de Il Messaggero, Tiago Pinto sta monitorando l’argentino Senesi del Feyenoord e l’ecuadoriano Piero Hincapiè del Bayer Leverkusen.

Il calciomercato vedrà la Roma grande protagonista per l’acquisto di un centrocampista e anche in questo caso sono diversi i profili monitorati dalla dirigenza capitolina. Se Matic guadagna troppo, Xhaka continua a rappresentare un pallino dello Special One. Non mancano le alternative: da Maxime Lopez del Sassuolo a Xeka del Lille. Ma il nome nuovo e destinato ad accendere i sogni dei tifosi romanisti è quello di Douglas Luiz, classe 1998 di proprietà Aston Villa.

CALCIOMERCATO ROMA: IL PUNTO SULLE MOSSE GIALLOROSSE

Sempre Il Messaggero rivela una nuova pista per la mediana, anzi in realtà una vecchia pista: parliamo di David Frattesi. Il centrocampista del Sassuolo piace da tempo agli uomini mercato della Lupa e presto le parti potrebbero aprire un dialogo. Ricordiamo che la Roma vanta il 30 per cento della futura rivendita del calciatore e quindi l’esborso potrebbe essere tutto sommato contenuto. Tutto da scrivere invece il futuro di Sergio Oliveira: Roma e Porto hanno un accordo per il riscatto del giocatore fissato a 13 milioni di euro, ma i giallorossi vorrebbero uno sconto. Da valutare la risposta dei Dragoes. Tante entrate, ma anche diverse uscite: Kumbulla potrebbe essere tra i sacrificabili. Secondo calciomercato.it, il difensore albanese potrebbe partire per un’offerta di 20 milioni di euro: sulle sue tracce Torino, Bologna, Sampdoria e Fiorentina. Attenzione anche a Nicolò Zaniolo: il fantasista piace a diverse squadre, a partire dal Milan. La sua valutazione è tra i 65 e i 70 milioni di euro.

