CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Quattro nomi per il vice-Abraham, il Torino vuole Kumbulla

Calciomercato Roma news: Belotti, Muriel, Zaha o Ramos per l’attacco

La Roma è una delle società più attive in questo luglio di calciomercato estivo. Tra le varie zone del campo in cui i giallorossi vorrebbero migliorare la rosa c’è sicuramente il reparto avanzato dove, nonostante l’arrivo di Paulo Dybala, servirebbe comunque avere a disposizione un calciatore in grado di alternarsi al titolare Tammy Abraham così da affrontare al meglio tutti gli impegni ufficiali nella stagione che sta per cominciare. I nomi per il ruolo di vice-Abraham sono al momento quattro, a cominciare dallo svincolato Andrea Belotti che avrebbe ricevuto alcune offerte dalla Premier League e viene seguito pure dalla Juventus.

Wijnaldum alla Roma?/ Calciomercato, passi avanti tra formula e la mano dei Friedkin

Un altro profilo accostato al club della Capitale è quello di Luis Muriel dell’Atalanta, squadra che non sembra disposta a perdere il colombiano a cuor leggere soprattutto a causa del fatto di non avere ancora in mano un sostituto all’altezza, come dimostra il duello di mercato con Monza e Sassuolo per Pinamonti dell’Inter. Altri due calciatori che piacciono alla Roma in questo senso sono Wilfried Zaha del Crystal Palace e Gonçalo Ramos del Benfica.

Zaniolo al Tottenham?/ Calciomercato, duello con la Juventus per l'azzurro della Roma

Calciomercato Roma news, il Torino vorrebbe avere Kumbulla

In casa Roma si valutano anche alcune cessioni per quei calciatori che non rientrano più nei piani della società e dell’allenatore in questi frenetici giorni di calciomercato. Chi non viene però ritenuto un elemento sacrificabile almeno dal tecnico Mourinho è il ventiduenne Marash Kumbulla per cui si registra il forte interesse del Torino che avrebbe bisogno di rimpiazzare Bremer, ceduto alla Juventus. Secondo i rumors i granata potrebbero presto virare su altri profili nonostante il pressing di Juric per avere il difensore già allenato all’Hellas Verona.

LEGGI ANCHE:

Ibanez al Real Madrid?/ Calciomercato, pure il Barcellona sul giocatore della Roma

© RIPRODUZIONE RISERVATA