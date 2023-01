CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Riecco Nacho, incognita Shomurodov. Vina e Zaniolo…

Calciomercato Roma news, torna di moda Nacho per la difesa

In orbita Roma sembra tornato di moda un profilo accostato per diverse sessioni di calciomercato alla società dei Friedkin, ovvero Nacho Fernandez. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com, il difensore centrale ha il contratto in scadenza con il Real Madrid il prossimo 30 giugno 2023, ovvero al termine della stagione attualmente in corso, ed i giallorossi potrebbero approfittare della situazione per aggiudicarselo subito permettendo in questo modo agli spagnoli di non perderlo a parametro zero poi in estate. Se i capitolini riusciranno a completare le cessioni di Karsdorp e Zaniolo in tempi brevi, allora Nacho potrebbe sbarcare in Italia.

Calciomercato Roma news, Shomurodov ora potrebbe finire in Germania

In casa Roma si continua a cercare una soluzione per cedere Eldor Shomurodov in questa finestra di calciomercato invernale. L’attaccante uzbeko piace nel nostro campionato a Salernitana, Bologna, Cremonese e pure Verona ma nessuna di queste compagini sarebbe interessata ad aggiudicarselo a titolo definitivo. I giallorossi vorrebbero invece essere certi dell’addio dell’ex genoano e stanno quindi aspettando una risposta da parte del calciatore su cui si registra ora anche la presenza del Bayer Leverkusen mentre in Francia non va dimenticato l’interesse del Lille.

Calciomercato Roma news, Milan su Zaniolo e Vina verso la Premier League

Nel frattempo la Roma continua a dover fare i conti con il tormentone legato all’addio di Nicolò Zaniolo. Aspettando offerte congrue alla richiesta giallorossa relativa all’obbligo di riscatto del calciatore da parte di Tottenham e Brighton, anche il Milan sembra rimanere in corsa per accaparrarselo specialmente negli ultimi giorni della sessione invernale. Chi invece dovrebbe accasarsi quasi certamente in Premier League è l’esterno uruguaiano Matias Vina, ormai ad un passo dal Bournemouth.

