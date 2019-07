Calciomercato Roma News/ Salta anche l’ipotesi Suso! (ultime notizie)

La Roma continua a tener d’occhio il nome di Suso per rinforzare il proprio attacco. Un’ipotesi di calciomercato che rischia di restare tale dal momento che i giallorossi difficilmente raggiungerebbero le pretese economiche del Milan, vicine ai quaranta milioni di euro. Una cifra molto elevata per gli standard capitolini, che al momento quindi preferirebbero limitarsi a monitorare eventuali per lo spagnolo. Per il quotidiano Tuttosport, inoltre, la dirigenza rossonera non abbasserà le pretese per Suso e sarà disposta a liberarlo solo ed esclusivamente di fronte ad un’offerta davvero molto importante. Complici anche le difficoltà per arrivare a Correa, il Milan potrebbe decidere di congelare Suso in uscita, quindi di toglierlo dal mercato. La Roma resta alla finestra ma è chiaro che al momento siano davvero le poche le possibilità di riuscire a mettere le mani sull’esterno milanista. Fonseca rischia di dover guardare altrove per i rinforzi…

Calciomercato Roma News, la situazione in uscita: il punto sulle trattative

Andiamo a riepilogare gli ultimi rumors di calciomercato che in questo caso riguardano sia la Roma che la Fiorentina, partendo dal desiderio dei romanisti di cedere il ceco Patrik Schick. Sull’ex Sampdoria si era mosso con decisione il Borussia Dortmund, poi nel corso delle settimane ha preso quota un interesse sempre più crescente da parte della Fiorentina. Secondo quanto svelato da Il Romanista, addirittura, il club capitolino avrebbe già fatto sapere ai toscani di essere pronto a sedersi al tavolo per trattare il trasferimento di Schick. Nella stessa operazione potrebbe rientrare German Pezzella, un profilo che piace molto al tecnico Fonseca e che il mister romanista accoglierebbe molto volentieri. Le ultime indiscrezioni strizzano l’occhio ad una possibile trattativa tra la Roma e la Fiorentina per uno scambio che in fin dei conti farebbe felici entrambe le società.

