CALCIOMERCATO ROMA, PIACE SERGI ROBERTO

Il calciomercato Roma resta molto attivo nonostante il caso Dybala. L’argentino sembra ormai prossimo alla partenza, anche non è ancora chiara la destinazione dato che le ultime notizie vedono un’apertura da parte dell’agente all’Inter rispetto alla pista saudita.

I nerazzurri sono dunque tornati alla ribalta per Dybala, un vero e proprio pallino della dirigenza meneghina che lo insegue dai tempi della Juventus. Bisognerà vedere se effettivamente questa sarà la volta buona per un suo passaggio all’Inter.

In ogni caso, la Roma ha altre situazioni da gestire e il tempo è sempre meno. Secondo Matteo Moretto, i giallorossi sono tra le squadre interessate ad accaparrarsi Sergi Roberto, esterno difensivo spagnolo del Barcellona.

Il giocatore ha infatti annunciato che non proseguirà la sua avventura al Barça e sarebbe pronto ad una nuova avventura per arricchire il proprio curriculum. Oltre alla società capitolina, ci sarebbero anche il Como di Fabregas e l’Ajax di Farioli sul giocatore.

Chi invece sembrava promesso sposo alla Roma salvo poi saltare tutto è Saud Abdulhamid. Il 25enne dell’Al Hilal, stando a quello che riporta Adel Almas del sito Okaz Sports, non solo sembra vicino alla permanenza con il club arabo ma addirittura in procinto di rinnovare il suo contratto.

CALCIOMERCATO ROMA, A BREVE L’OFFERTA PER DJALÓ

Il calciomercato Roma non finisce qui dato che bisogna ancora risolvere le situazioni legate a Bove e al terzino. Il centrocampista ex Primavera è nel mirino di varie squadre tra cui l’Everton e secondo Il Messaggero i giallorossi avrebbe già nel mirino il sostituto.

Si tratta di Matteo Prati attualmente in forza al Cagliari. Quest’operazione, va specificato, avverrà solamente in caso di cessione di Bove dato che si tratta semplicemente di un modo per sopperire alla mancanza di una pedina a metà campo.

C’è invece una posizione del campo che non avrà bisogno di cessioni per essere puntellata. Stiamo parlando della difesa con Tiago Djaló sempre più nel mirino. Secondo Marco Conterio di Tuttomercatoweb, la Roma potrebbe nei prossimi giorni presentare un’offerta ufficiale per l’ex Lille sulla base del prestito con diritto di riscatto.