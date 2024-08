CALCIOMERCATO INTER, COLPO A SORPRESA CON DYBALA?

Il calciomercato Inter potrebbe affondare il colpo per Paulo Dybala. Proprio quando l’argentino sembrava vicino ad un trasferimento in Arabia Saudita, la voglia di Champions League potrebbe aver richiamato le attenzioni della Joya.

La cifra messa sul tavolo dall’Arabia Saudita è naturalmente importante, impareggiabile in Italia in nessun modo, ma al tempo stesso il calcio europeo non si compra ed è proprio da qui che nasce il punto sul futuro di Dybala.

Secondo il giornalista Alfredo Gigliotti è attesa oggi, lunedì 19 agosto, la risposta definitiva dell’ex Juventus all’Al Qadsiah, una deadline importantissima che se avrà esito negativo potrebbe aprire spiragli molto interessanti.

L’agente di Dybala avrebbe tra le altre cose riaperto i dialoghi con l’Inter, da diverso tempo interessata al giocatore, tanto da fare vari tentativi quando ancora vestiva la maglia della Juventus. Da ricordare che i meneghini hanno un tetto massimo d’ingaggio di 5 milioni netti dunque inferiore e non di poco alla proposta araba.

Secondo il Corriere dello Sport, Dybala è in compagnia della moglie Oriana e della suocera Alicia per cercare di non sbagliare una delle decisioni più importanti della sua vita. D’altronde la Joya è sempre rimasto in Italia dopo il suo addio al suo Paese Natale: Palermo, Torino, Roma.

Da parte della Roma, ormai senza più voce in capitolo a livello economico, c’è la speranza di incassare almeno i 12 milioni della clausola rescissoria per l’estero che però è scaduta a luglio mentre ad oggi si parla solo di 7-8, non di più.

CALCIOMERCATO INTER, DYBALA PER DIMENTICARE GUDMUNDSSON

Il calciomercato Inter attende la decisione di Paulo Dybala. La presenza o meno di Paulo in rosa per la Roma fa la differenza nonostante i diversi problemi fisici dell’argentino che tengono sempre sulle spine tifosi e non solo.

De Rossi è stato intellettualmente onesto, dicendo che lui e la Roma non tengono legato nessuno: chi vuole, insomma, può andare. Non c’è spazio agli indecisi e l’affare Chiesa l’ha spiegato molto bene. Appena l’esterno ha tentennato, la società capitolina ha sospeso tutto andando all in su Soulé.

L’arrivo di Dybala andrebbe a sostituire il mancato colpo Gudmundsson, che tanto piaceva a Inzaghi ma che è finita alla Fiorentina, risolvendo i problemi della trequarti a Raffaele Palladino e mettendo in difficoltà l’Inter, alla ricerca di un attaccante rapido e veloce.