CALCIOMERCATO JUVENTUS, GALENO PIACE MOLTO

Il calciomercato Juventus rimane alle prese con il ruolo dell’esterno. La richiesta per Karim Adeyemi (40/50 milioni) è giudicata troppo alta dai bianconeri che però non molla i contatti per il tedesco, nel caso il Borussia Dortmund fosse obbligata a calare con le pretese.

Nel dubbio Galeno è il giocatore ideale per i bianconeri per diversi motivi. In primis il costo è più basso, dato che parliamo di una trentina di milioni. Altra situazione favorevole è quella che vede il Porto, proprietario del cartellino, obbligato a vendere per il fair play finanziario.

CALCIOMERCATO JUVENTUS, HASA VERSO PALERMO

Il calciomercato Juventus deve anche guardarsi in casa per capire come muovere alcune pedine sul fronte cessioni. Djalo, giocatore soffiato all’Inter a gennaio, non ha trovato lo spazio che avrebbe voluto sotto la guida di Massimiliano Allegri.

Per ora Thiago Motta non ha fatto capire di volerci puntare e dunque, come riporta La Gazzetta dello Sport, l’ipotesi del prestito potrebbe essere l’ideale sia per il giocatore, che metterebbe minuti nelle gambe dell’ex Lille, sia per i bianconeri che potrebbe ritrovare uno Djalo ritrovato.

Inoltre, il Corriere dello Sport avrebbe rivelato che ci sarebbe il Palermo sulla tracce di Hasa. Il classe 2004 bianconero, già nell’orbita della Nazionale italiana, piace molto ai rosanero che vedrebbero il centrocampista come il tassello giusto per migliorare la rosa.