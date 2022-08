CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Shomurodov è vicino al Bologna, Marsiglia ancora su Veretout

Calciomercato Roma news, Eldor Shomurodov verso il Bologna

In casa Roma si continua a lavorare alla ricerca di rinforzi utili per l’organico di mister Mourinho in questa sessione di calciomercato estivo. Tuttavia, i giallorossi hanno anche bisogno di sfoltire la rosa lasciando partire quei calciatori che non rientrano più nei piani di allenatore e società in vista della stagione che sta per cominciare, permettendo loro di andare a giocare con maggior continuità altrove e risparmiando sugli ingaggi.

Chi dovrebbe salutare la Capitale è l’attaccante Eldor Shomurodov, arrivato appena un anno fa dal Genoa. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, nel corso della giornata odierna dovrebbe arrivare la fumata bianca finale per il passaggio dell’uzbeko al Bologna nonostante i rossoblu premano per pagare non oltre 9/10 milioni di euro, oltre al pagamento di parte dell’ingaggio da 1,5 milioni di euro a stagione. La Roma chiede 11 milioni e la formula dovrebbe essere quella del prestito con diritto o obbligo di riscatto. Una volta partito Shomurodov, i giallorossi potranno chiudere per il tesseramento dello svincolato Andrea Belotti.

Calciomercato Roma news, Marsiglia sempre su Jordan Veretout

Un altro elemento che potrebbe salutare la Roma in questi frenetici giorni di calciomercato estivo. Stiamo parlando di Jordan Veretout, sotto contratto fino al giugno del 2024, finito nel mirino dell’Olympique Marsiglia allenato da Tudor. Valutato tra i 10 e i 15 milioni di euro, stando alle indiscrezioni più recenti i francesi starebbero ancora avendo dei contatti con la Roma e l’entourage del centrocampista per provare ad aggiudicarselo.

