CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Shomurodov verso il Bologna, ufficiale: D’Alessio al Milan

Calciomercato Roma news, Eldor Shomurodov out e Andrea Belotti in

La Roma è una delle società indubbiamente più attiva tra movimenti in entrata ed in uscita in questa sessione di calciomercato estivo. Il general manager Tiago Pinto è al lavoro per consegnare altri rinforzi importanti al tecnico José Mourinho dopo aver portato nella Capitale già Matic e Dybala su tutti in questa finestra di trattative ma il dirigente giallorosso è impegnato pure per aggiudicarsi Georginio Wijnaldum dal PSG e lo svincolato Andrea Belotti. Tuttavia, prima di arrivare al Gallo bisognerà effettuare una cessione nel reparto avanzato.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Si tratta col PSG per Diallo, Florenzi: "Leao è come..."

Il giocatore maggiormente indiziato a salutare la Capitale è l’uzbeko Eldor Shomurodov, attaccante che non ha soddisfatto le aspettative nel suo primo anno dopo essere stato prelevato dal Genoa nell’agosto del 2021. Secondo le indiscrezioni più recenti, il Torino sarebbe propenso a virare su altri obiettivi e la destinazione più probabile per Shomurodov sarebbe ora il Bologna, dove potrebbe arrivare con la formula del prestito anche con l’obiettivo di sostituire eventualmente Marko Arnautovic, finito nel mirino della Juventus.

De Ketelaere al Milan/ Calciomercato: oggi l'arrivo in Italia, domani visite e firma

Calciomercato Roma news, ufficiale Leonardo D’Alessio passa al Milan

Nel frattempo la Roma ha concluso un’operazione di calciomercato a livello giovanile avendo ceduto Leonardo D’Alessio al Milan, come confermato anche dal Tweet pubblicato sul profilo ufficiale del club. Il terzino destro classe 2004 lascia quindi il fratello gemello Francesco nella Capitale dopo aver collezionato lo scorso anno due reti e quattro assist vincenti in 31 presenze complessive lo scorso anno tra Primavera e Under 18.

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Avanti per centrocampo e difesa: Chukwuemeka più Tanganga

© RIPRODUZIONE RISERVATA