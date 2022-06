Calciomercato Roma news/ Sogno De Paul, piace anche Douglas Luiz

Dopo aver ufficializzato Nemanja Matic a costo zero, il calciomercato è pronto a riservare nuove soddisfazioni ai tifosi della Roma. La dirigenza giallorossa è al lavoro per consegnare a Josè Mourinho un nuovo rinforzo per il centrocampo e sono diversi i profili sul taccuino. Tiago Pinto non perde di vista Davide Frattesi del Sassuolo, ma non solo…

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, uno dei calciatori che fa più gola alla dirigenza capitolina è Douglas Luiz. In scadenza di contratto 2023, il brasiliano è reduce dall’ennesima ottima stagione con la maglia dell’Aston Villa. La compagine di Premier League chiede 30-35 milioni di euro per il cartellino del 24enne. La Roma punta a chiudere la trattativa per circa 22-23 milioni di euro: c’è distanza tra domanda e offerta, i contatti andranno avanti.

CALCIOMERCATO ROMA: SOGNO DE PAUL

Ma non solo. Il sogno di calciomercato della Roma è Rodrigo De Paul. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il centrocampista argentino è il preferito di Josè Mourinho. Prima la cessioni, poi potrà partire l’assalto. L’Atletico Madrid chiede 40 milioni di euro per il suo cartellino, ma si può trattare. Prosegue senza sosta invece la trattativa con il Lille per Mehmet Zeki Celik. L’esterno destro potrebbe essere il secondo colpo ufficiale in entrata: secondo Sky Sport, manca ancora l’accordo definitivo tra i due club, ma la fumata bianca è davvero dietro l’angolo. Passiamo adesso al capitolo uscite: secondo Gianluca Di Marzio, Tommaso Milanese è ad un passo dal trasferimento a titolo definitivo alla Cremonese. Verso la cessione,ma in prestito, anche Riccardo Calafiori. Il classe 2002 piace a Cagliari, Monza, Getafe, Basilea, Cremonese e Salernitana. Secondo il Corriere della Sera, sono tre i calciatori in uscita per i quali Tiago Pinto attende offerte: parliamo di Diawara, Darboe e Carles Perez.

