Calciomercato Roma news/ Solbakken è ancora un obiettivo, Veretout a Marsiglia

Il calciomercato estivo della Roma ha sin qui aggiunto diversi elementi importanti all’organico a disposizione di mister José Mourinho per la stagione che sta per cominciare. I dirigenti giallorossi non sembrano però ancora aver terminato il loro lavoro e tra gli obiettivi seguiti dal club rimane sempre Ola Solbakken, sotto contratto fino al 31 dicembre con il Bodo/Glimt e seguito in Italia con grande interesse pure dal Napoli.

Secondo le indiscrezioni più recenti, i partenopei si sarebbero un po’ defilati dalla corsa al calciatore dopo averne testato le condizioni fisiche presso Villa Stuart ma i capitolini non avrebbero invece cambiato idea e potrebbero puntare a strappare un accordo per tesserarlo dal primo di gennaio. Come riporta il giornalista Andrea Di Carlo su Twitter, se la Roma vorrà aggiudicarsi il ventitreenne norvegese dovrà però fare i conti pure con la concorrenza dell’Eintracht Francoforte.

Oltre ai vari rinforzi in entrata, per sistemare la rosa in questa finestra estiva di calciomercato la Roma deve pensare pure a qualche cessione. A centrocampo i giallorossi sono abbastanza affollati ma in queste ore si sta completando la cessione di Jordan Veretout all’Olympique Marsiglia guidato in panchina da mister Tudor. Il ventinovenne passa in Ligue 1 a titolo definitivo per 11 milioni più 4,5 milioni di bonus e poco fa era atteso per le visite mediche di rito.

