CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Solbakken se va via Shomurodov, Saul Niguez è un’opzione

Calciomercato Roma news, Solbakken in caso di addio di Shomurodov

Il tormentone di calciomercato relativo all’approdo di Andrea Belotti alla Roma è finalmente giunto al termine. Il passaggio di Felix Afena-Gyan alla Cremonese ha infatti aperto la strada al tesseramento di Belotti, rimasto svincolato dal primo di luglio, ma il giocatore che sembrava maggiormente indiziato a salutare la Capitale era un altro, ovvero Eldor Shomurodov. Prelevato dal Genoa un anno fa, l’attaccante uzbeko non è stato in grado di soddisfare le aspettative con cui era arrivato a Trigoria.

Camara alla Roma?/ Calciomercato news, intesa raggiunta per il sostituto di Wijnaldum

Per Shomurodov si è parlato per diversi giorni della possibilità di una cessione ma l’intenzione della Roma è sempre stata quella di lasciarlo partire inserendo quantomento l’obbligo di riscatto nella trattativa ed il club che potrebbe ancora aggiudicarselo è il Bologna, inizialmente più propenso ad accaparrarselo solamente col diritto di riscatto. Se dovesse partire Shomurodov, stando a quanto rivelato da Il Messaggero, allora la Roma tenterà di chiudere con il Bodo/Glimt per l’acquisto di Ola Solbakken, ma i rossoblu vorrebbero l’uzbeko ad una cifra inferiore rispetto ai 14 milioni di euro richiesti.

Belotti alla Roma: ufficiale/ Calciomercato news, Gallo pronto: "Fascino incredibile"

Calciomercato Roma news, Saul Niguez accostato ai giallorossi

La Roma sta per mettere le mani su Mady Camara, atteso domani mattina nella Capitale, dell’Olympiacos per sopperire al lungo stop per infortunio rimediato da Gini Wijnaldum in questi giorni di calciomercato. Tuttavia, in Spagna si parla anche dell’interesse dei giallorossi nei confronti di Saul Niguez, giocatore che lascerebbe volentieri l’Atletico Madrid per venire a giocare in Spagna sebbene si possa profilare pure un ritorno in Premier League dopo l’esperienza non troppo fortunata vissuta con il Chelsea.

LEGGI ANCHE:

Saul Niguez alla Roma?/ Calciomercato, lo spagnolo lascerebbe volentieri l'Atletico

© RIPRODUZIONE RISERVATA